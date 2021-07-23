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Jessica完美膚質靠這顆氣墊粉餅　開架價格粉絲也買得起！

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記者李薇／綜合報導

藝人Jessica經常在個人IG分享生活，每次張貼的PO文都有上萬按讚，最近她也揭曉自己平時使用的底妝，竟然出自開架品牌露華濃的氣墊粉餅，只要輕拍一拍就可以打造完美的底妝效果，立刻吸引25.5萬次觀看，粉絲都大呼，「太美了」！

▲Jessica,Krystal,AHC,露華濃,保養,氣墊粉餅,精華,眼霜,。（圖／IG）

▲Jessica用的氣墊粉餅粉絲也買得起。（圖／jessica.syj IG）

Jessica親自示範最近用的底妝，出自日本露華濃推出的限定氣墊粉餅，還是《湯姆貓與傑利鼠》的限定包裝，售價只要640元台幣左右，上妝的效果遮瑕又霧面，可以打造出完美無瑕的效果，讓粉絲紛紛看了都超級生火。

不只是Jessica上傳自己使用氣墊粉餅的效果，妹妹Krystal也在個人IG分享保養心得，最近她第一次使用抗老乳霜，就是獻給了AHC的積雪草眼霜，塗抹在眼周可以幫助加強肌膚的潤澤，同時減少細紋的出現。

▲Jessica,Krystal,AHC,露華濃,保養,氣墊粉餅,精華,眼霜,。（圖／IG）

▲Krystal第一條抗老眼霜就獻給AHC。（圖／vousmevoyez IG）

除了眼霜用得很好之外，Krystal更是分享了最近愛用的夏季精華，同樣也是出自AHC的超微導B5能量修護賦活露，是品牌很新的產品，裡面擁有益生菌、玻尿酸等成分，可以幫助肌膚維持生態平衡，同時做到保濕修護。

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關鍵字：

Jessica, Krystal, AHC, 露華濃, 保養, 氣墊粉餅, 精華, 眼霜

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