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防疫降二級！內用坐哪裡比較好？關於「空調」3點注意事項要記得

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編輯／JJ

近日疫情趨緩，稍早行政院宣布7月27日起全國調降至二級警戒，餐飲業內用區可依各地方規定指引開放，而在台灣尚未正式清零以前，外出用餐依然存在風險，呼籲民眾警戒降級也不要太鬆懈。許多專家都給出疫情期間外出用餐的建議，而「內用坐哪裡」則是其中的關鍵，以下注意事項要記得。

▲內用注意事項。（圖／翻攝自Unsplash）

▲防疫降級陸續開放內用，「內用坐哪裡」有幾點需要注意。（圖／翻攝自Unsplash，以下同）

由於新冠肺炎病毒主要靠空氣傳播，國際上有不少案例都是因為室內空調的緣故而引發規模感染，所以在餐廳用餐時，店內通風狀況、空調循環方式、座位位置、店內人數⋯⋯都是需要留意的部分。

＃首選戶外用餐區，室內用餐靠門窗

於餐廳用餐時，如果有戶外的用餐區，那會是最安全的選擇，但是這麼熱的天氣，相信大家還是很想入內吹冷氣，流行病學家Tista Ghosh建議，如果在室內用餐，最好坐在敞開的門、窗附近，新鮮空氣的流動能稀釋病毒顆粒，減少感染機會。

▲內用注意事項。（圖／翻攝自Unsplash）

＃注意店內空調循環方式，以及進氣口、出風口處

室內群體感染案例中空調往往是罪魁禍首，專家指出，應避免坐在進氣口附近，而如果店內空調是室外循環的話，坐在通風口處則是可行的。此外，坐在靠廚房附近也是個較佳的選擇，因為廚房通常備有排氣系統，附近的通風會更良好。

所以在進餐廳用餐前，民眾可以先觀察店內的餐桌間的距離，以及門窗是否開啟，或是事先致電了解該店的通風狀況，以及空調系統的種類、風口位置。

▲內用注意事項。（圖／翻攝自Unsplash）

＃觀察動線，避開人流位置

除了挑選通風的位置以外，也建議事先觀察餐廳的動線，選擇較少人走動的位置，有些店家廚房附近店員頻繁來去，坐在那裡就會提高接觸風險，廁所附近則可能時不時有人經過，另外像是與店員近距離的吧台位置，也不太適合。

▲內用注意事項。（圖／翻攝自Unsplash）

關鍵字：

防疫降級, 降二級, 防疫警戒, 防疫, 內用, 空調, 內用坐哪裡, 內用注意事項

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