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小小兵蓮蓬頭加上濾芯也太可愛！連洗澡都變成療癒的一件事

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文／Squid

夏天沖澡也要可愛才行，南韓身體沐浴品牌最近就與小小兵合作，推出小小兵系列蓮蓬頭、濾芯等等，超級可愛的小黃人躍上洗澡用品，不但超級可愛，還可以把髒的水質過濾乾淨，用乾淨的水洗澡，真的超級療癒。

▲小小兵,BODYLUV,大創,奇奇蒂蒂。（圖／官網） 

▲小小兵的蓮蓬頭。（圖／bodyluv.kr）

BODYLUV最近就與小小兵合作，推出超級可愛的小黃人蓮蓬頭，黃色的蓮蓬頭上面有著可愛的小小兵，連濾芯都是換成小小兵的圖案，連水管都換成黃色，整組裝起來就是超級療癒的小小兵套組，讓洗澡也變成一件快樂的事情。

 ▲小小兵,BODYLUV,大創,奇奇蒂蒂。（圖／官網）

▲組合起來就是如此療癒。（圖／bodyluv.kr）

不只是BODYLUV與小小兵的合作，擅長撩動人心的南韓大創也推出奇奇蒂蒂的水杯、保溫瓶等等單品，喝飲料的時候也有卡通人物相伴，真的超級療癒又能創造好心情，各種不同大小的水杯更是可以裝下各種不同的飲品。

 ▲小小兵,BODYLUV,大創,奇奇蒂蒂。（圖／官網）

▲奇奇蒂蒂杯具系列。（圖／daisolife IG）

之前大創也與迪士尼的皮克斯合作，推出可愛的三眼怪別針、熊抱哥別針、叉奇的拖鞋等等，不僅可以裝飾在包包上面，居家生活也有他們作伴，更是增添了許多趣味跟療癒，身為動漫粉絲絕對不要錯過。

▲小小兵,BODYLUV,大創,奇奇蒂蒂。（圖／官網） 

▲保溫瓶也是奇奇蒂蒂的圖案。（圖／daisolife IG）

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關鍵字：

小小兵, BODYLUV, 大創, 奇奇蒂蒂

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