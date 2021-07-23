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7／27防疫降二級　微風、SOGO宣布恢復營業時間

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▲▼新冠疫情下的台北夜景。北市府鳥瞰仁愛路、信義區華納威秀、捷運市府站、微風信義店、忠孝基隆路口、西門町。（圖／記者湯興漢攝）

▲微風廣場開出百貨首槍，宣布將從7／27起恢復營業時間，此照為微風信義店。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中央宣布7／27起全台防疫降至二級，並開放部分措施，包括室內50人聚會、餐飲可內用等，雖然隨後雙北首長表示仍持續禁止餐飲內用，不過旗下擁有6間百貨的微風集團，已正式對外表示，將從防疫二級開始，全面恢復成疫情前的營業時間。約下午5點左右，SOGO也宣布回復原本的營業時間。

今（7／23）中央宣布7／27起全台降至防疫二級，並鬆綁部分措施，雖目前雙北首長已宣布7／27之後持續禁止內用，微風仍正式發出公告，宣布從7／27起旗下6店包括微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山，以及微風台北車站，均回復原本營業時間，開出百貨首例。

微風表示，因應政府降級，所以決定回復營業時間，仍會遵從中央跟地方政府的指引，落實實聯制，社交距離與戴口罩的大前提，且遵從北市府規定餐廳、美食街仍不開放內用，持續推出Breeze Take Out服務，為了迎接降級微解封  也推出消費點數10倍送活動。

目前因應三級疫情，百貨營業時間為上午11：30至晚上8：30，7／27之後，微風廣場、南京店、信義店、松高店與南山店平日營業時間將恢復為上午11：00至晚上9：30；假日營業時間則為上午11：00至晚上10：00。微風台北車站營業時間則為上午10：00至晚上10：00。

SOGO則在下午5點左右，也宣布配合疫情指揮中心，7／27百貨營業時間及規範進行調整，全台SOGO將回復正常營業時間，從上午11：00至晚上9：30，週五、六，假日前一天則營業到晚上10：00。比現行營業時間要增加1.5至2個小時。

遠百則表示，全國疫情三級警戒7月27日起調降為二級，由於餐飲內用尚未全面開放，遠百目前所有防疫措施沒有變動，之後餐飲開放措施將以各縣市政府規定調整。環球購物中心也表示，7／27起調降為二級警戒，將全力配合政府相關規範，也會要求館內相關鬆綁開放之餐廳、服務品牌共同落實規定。

關鍵字：

百貨, 營業時間, 恢復營業時間, 微風, 遠百, 環球, SOGO

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