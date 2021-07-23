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髮量瞬間Double成長的魚骨辮髮型！不會編三股辮也能輕鬆完成

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文／Cheryl

想要編出好看的編髮造型，但又不會三股辮的技巧，那不妨可以用新的方式，編出好看的魚骨辮，而且輕鬆完全不需要學習，直接穿套過去就可以輕鬆綁出好看的新髮型。

▲編髮,阿葵亞,茶籽堂,BOTANIST,小紅書,綁髮,。（圖／小紅書）

1.首先先將頭髮分為左右兩側，並且使用橡皮筋，綁出兩個低馬尾。

▲編髮,阿葵亞,茶籽堂,BOTANIST,小紅書,綁髮,。（圖／小紅書）

2.將一邊的頭髮一分為二，並且使用橡皮筋在最底下綁起來。

▲編髮,阿葵亞,茶籽堂,BOTANIST,小紅書,綁髮,。（圖／小紅書）

3.接著將頭髮的辮子打開，將另一條穿過去，這樣連續穿到底，並且右邊做完之後，再把左邊也完成。

▲編髮,阿葵亞,茶籽堂,BOTANIST,小紅書,綁髮,。（圖／小紅書）

4.最後稍微拉鬆一下辮子，就完成好看又簡單的魚骨辮，看起來髮量也會有增多的效果。

【推薦單品】

AQUAIR阿葵亞 淨水賦活洗髮精（控油型）

▲編髮,阿葵亞,茶籽堂,BOTANIST,小紅書,綁髮,。（圖／小紅書）

日本專為台灣研發，無添加矽靈。頭皮深層潔淨－檜木精萃＋淨味平衡技術：能高效淨化頭皮，防止異味，持續清爽潔淨，髮絲健康、輕盈有彈力，水潤光澤髮芯賦活成分（含氨基酸）配合，賦活成分豐潤髮絲，讓秀髮長效補水、鎖水，柔順好整理，如絲綢般輕盈煥發水潤光澤。

BOTANIST清新白茶－清爽柔順型

▲編髮,阿葵亞,茶籽堂,BOTANIST,小紅書,綁髮,。（圖／小紅書）

BOTANIST清新白茶系列選用淡雅白茶佐以清甜柑橘洗髮精，搭配恬靜白茶中和奔放天竺葵潤髮乳，推出2款洗潤系列。 清爽柔順型洗潤系列以檸檬草萃取為保濕基底，讓秀髮從打劫分岔中完全解放，當指尖輕拂髮絲，感受到無比滑順的絲柔感。

茶籽堂髮品系列

▲編髮,阿葵亞,茶籽堂,BOTANIST,小紅書,綁髮,。（圖／小紅書）

茶籽堂嚴選臺灣在地植萃，以土地原生的力量，深入生活常見頭皮與頭髮的平衡需求，研發具有溫和潔淨特性與平衡油脂分泌的洗髮露，調配富含養護效力的100%臺灣籽苦茶油，揉合草本萃取液與植物精油，一次滿足夏季抗屑、控油與潔淨力等期待，為你打造從頭皮到髮根的全新感受。

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關鍵字：

編髮, 髮型, 阿葵亞, 茶籽堂, BOTANIST

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