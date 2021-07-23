髮量瞬間Double成長的魚骨辮髮型！不會編三股辮也能輕鬆完成

文／Cheryl

想要編出好看的編髮造型，但又不會三股辮的技巧，那不妨可以用新的方式，編出好看的魚骨辮，而且輕鬆完全不需要學習，直接穿套過去就可以輕鬆綁出好看的新髮型。

1.首先先將頭髮分為左右兩側，並且使用橡皮筋，綁出兩個低馬尾。

2.將一邊的頭髮一分為二，並且使用橡皮筋在最底下綁起來。

3.接著將頭髮的辮子打開，將另一條穿過去，這樣連續穿到底，並且右邊做完之後，再把左邊也完成。

4.最後稍微拉鬆一下辮子，就完成好看又簡單的魚骨辮，看起來髮量也會有增多的效果。

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