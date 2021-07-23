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賈永婕攜手資生堂、吳慷仁響應DR.WU「親送保養品」挺醫護

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▲▼美妝品牌捐贈「保養物資」挺醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自FB）

▲美妝品牌熱心捐助保養物資挺醫護。（圖／品牌提供、翻攝自FB/賈永婕的跑跳人生，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

美妝品牌挺醫護，在疫情趨緩、生活緩步回歸的同時，第一線醫護人員仍努力堅守崗位，美妝保養品牌資生堂和DR.WU為感謝他們的辛勞，不約而同捐贈保養物資至醫院，為醫護提供真實溫暖的關懷。

有感於疫情讓第一線醫護人員辛勞，因工作需求長時間佩戴口罩，臉部壓痕難消，頻繁使用酒精消毒雙手確保衛生，卻產生手部乾癢、粗糙、龜裂困擾，甚至是在烈日之下為民眾進行篩檢，肌膚苦不堪言。

▲▼美妝品牌捐贈「保養物資」挺醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自FB）

抗疫女神賈永婕這次攜手台灣資生堂集團，為因疫情而忙碌卻無暇好好照料自己的醫護人員們送上為臉部、手部保養的相關保養品，讓辛勞的他們在為疫情忙碌一天後，能好好保養肌膚。

▲▼美妝品牌捐贈「保養物資」挺醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自FB）

日前賈永婕已將首批台灣資生堂物資送抵台南麻豆新樓醫院、安南醫院、台南新樓醫院、秀傳醫院以及淡水馬偕醫院，她在臉書分享：「我也有帶禮物送醫護人員。副院長超可愛，他說之前醫護人員跟他撒嬌說每天在豔陽下篩檢，斑都曬出來了需要好好美白，沒想到我就帶了美白面膜來。你們真的辛苦了，現在疫情比較緩和應該可以有時間敷個臉追個劇吧。」而今天她還要再親赴萬芳醫院、雙和醫院、國泰醫院親送物資。

▲▼美妝品牌捐贈「保養物資」挺醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自FB）

不只資生堂，DR.WU也號召全民「疫起手護醫護」，即日起，只要於官網活動頁，撰寫感謝卡片，表達你對醫護的心意，DR.WU會將民眾的感謝祝福，逐一手寫成暖心卡片，連同感恩手護禮，一起贈送前線醫護人員。

▲▼美妝品牌捐贈「保養物資」挺醫護 。（圖／品牌提供、翻攝自FB）

▲DR.WU 全新玻尿酸保濕潤澤護手霜，滋潤乾燥雙手。

此外，品牌年度品牌代言人吳慷仁也一同參與WU CARE公益計畫，除了號召民眾與粉絲一起響應外，慷仁更親筆撰寫暖心小卡，寫下最真實的感謝心意，為前線的醫護加油打氣。

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關鍵字：

資生堂, 賈永婕, DRWU, 吳慷仁

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