國際牌電風扇下殺2588元　一個月電費2.7元超省錢又節能

文／C編

天氣炎熱，整天開冷氣令人擔心電費驚人，電扇是折衷方式，單獨使用或兩者一起開啟，方法對了又涼又省電。「Her和她」推出「Panasonic 16吋 經典型DC節能遙控立扇」，ECO溫度感知設計可以輕鬆調控耗電量，達到節能效果。

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▲Panasonic 16吋經典型DC節能遙控立扇，原價3290元、特價2588元，點我購買。



這款經典型DC節能遙控立扇採用DC直流馬達，高效率的運轉模式，耗電量更低，最高可以省電56％，每個月僅0.7度電，花費2.7元，而且可以連續運轉2萬小時以上，馬達也不會過熱、異常，品質安全有保障。

▲夏天少不了電風扇。（圖／pexels）



不只如此，裝置更採用金屬強化不銹鋼材質，不易因為搬動或高溫受損，更加穩定耐用，安心又美觀；搭載的ECO溫度感知模式，可以根據室溫高低，主動切換風速、調節風量，針對需求隨時給予最舒適的環境。

另外，每片扇葉的切面、角度都經過精密計算，大幅度降低風切噪音，並且使風量更加集中，擴大吹送範圍，風感卻更細膩柔和，同時擁有雙重絕緣電源線，並免短路引發電線走火，還有馬達過電流保護裝置，電流過大會自動切斷電源。

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「Her和她」推出「Panasonic 16吋 經典型DC節能遙控立扇」，原價3290元、特價2588元，相當於下殺79折，超級優惠的價格還可以直送到家，不需要特別到電器行自己搬，非常方便。