歐米茄挺東奧男、女錶齊發　官方紀念品金銀幣套組賣光光

▲國際奧委會主席Thomas Bach（左）與歐米茄計時執行長Alain Zobrist在東京共同宣布開始執行官方指定計時任務。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2020東京奧運會今正式開幕，自1932年首次擔任奧運官方指定計時廠商的歐米茄（OMEGA），本屆賽事繼續堅守崗位，是第29次擔任此重大任務，品牌也特別打造18K金材質的海馬Aqua Terra腕錶備有41毫米與38毫米男、女錶款式，向奧運致敬。

▲歐米茄海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶東京2020版，605,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲歐米茄奧運錶的錶背飾有奧運五環色彩的東京2020年奧運會標誌。



為東奧推出的歐米茄Aqua Terra 18K金腕錶，配備飾以鐳射鐫刻東京2020年奧運會圖案及「ZrO2」字樣的拋光藍色陶瓷面盤，透明錶背則有奧運五環色彩的東京2020年奧運會標誌，並清楚顯示大師天文台認證機芯，搭配藍色鱷魚皮錶帶展現沉穩風格，附特別設計的錶盒紀念本屆奧運會。

▲海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台女仕腕錶東京2020版，581,000元。

而東奧官方紀念品線上商店，也推出豐富品項的紀念品並列出熱賣款供大眾參考，名列綜合品項冠軍的是定價約9萬元台幣的東奧紀念金銀幣組，目前已售罄；而日本工藝品類的紀念品，最暢銷是生產丹寧布出名的岡山縣丹寧外套，上方有奧運會Logo裝飾，單價約4萬元。

▲2020東京奧運的紀念金銀幣組已銷售一空，約90,000元。（圖／翻攝Tokyo 2020 online shope官網）





▲東奧紀念品最暢銷的日本工藝品是岡山縣丹寧布外套，約40,000元。（圖／翻攝Tokyo 2020 online shope官網）

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