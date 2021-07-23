每天10分鐘就爆汗！5個「居家運動」YouTube頻道　在家也能虐出馬甲線

▲跟著一起動起來，你也可以擁有和女神一樣的好身材！（圖／翻攝帕梅拉、周六野IG）

記者老嘉郡／綜合報導

疫情期間天天蹲在家胖了不少嗎？想要去健身房卻又怕有風險，5個「居家運動」的YouTube頻道在此奉上，讓你即使宅在家裡也能維持身體健康、不發胖！

1. Pamela Reif

最有名的絕對是德國健身網紅「帕梅拉」，光是YouTube訂閱就將近750萬，每部片的觀看次數都相當驚人，超火辣的勻稱身材，也是每個女生都非常羨慕的！除了有針對各部位的訓練，也可以依照時間長短來選擇，不論是新手或者是老鳥，都可以在這邊找到適合自己的健身影片！

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2. Sunny Funny Fitness

「Sunny Funny Fitness」是以「健身減肥舞」為主的頻道，將當紅的流行音樂做改編，讓你可以一邊聽著喜歡的音樂一邊運動。頻道的創辦人Sunny本身就是一名ZUMBA老師，因此她改編的舞蹈中，有時也會摻雜一些拉丁ZUMBA的元素。

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3. Coffee林芊妤

香港藝人林芊妤早期是名演員，近年轉換身分成為瑜珈老師，同時開設YouTube頻道分享各種消脂增肌的瑜珈運動教學，像是迅速瘦大腿級屁股的20分鐘運動，即使是初學者，只要每天努力20分鐘、維持一個月就能看到成果。

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4. ゆうか（Yuuka Sagawa）

日本健身達人佐川由香（Yuuka Sagawa）是位即使爆汗也依舊優雅的美女教練，過去體重曾經從40公斤爆增到67公斤，透過持續健身後，目前大約維持在50公斤，她認為不論瘦弱胖瘦，只要健康快樂就好，因此不再注重體重數字上的改變，而是透過運動來打造自己喜歡的完美體態。佐川由香的影片平均約8分鐘左右，雖然不長、但強度夠高，尤其她的「8分鐘背部訓練」，可以幫助改善駝背及圓肩，觀看次數已經超過1600萬。

5. 周六野 Zoey

周六野也是許多健身新手在初期一定會追的頻道，熱愛健身的她其實是位機械工程師，後來還考取了美國認證的私人健身教練資格。周六野在影片中都會仔細、重複地講解每個動作，她的「五分鐘在家瘦腰運動」主打初學者也能輕鬆跟上，讓你一個月就能瘦肚子、練出馬甲線。

除了上述5個頻道，其實還有非常多的健身頻道可以參考，大家可以去尋找最喜歡、最適合自己的，漸漸養成運動的習慣，一起練出讓自己滿意的完美線條吧！