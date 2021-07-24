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網傳超準「馬克杯心理測驗」！從「握杯方法」看出自己的潛在人格

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編輯／JJ

你有注意過自己習慣怎麼拿馬克杯嗎？尤其是近期防疫期間，在家中自己泡茶、泡咖啡的機會變多了，也更常使用到馬克杯，最近國外網路上就瘋傳一項「馬克杯心理測驗」，可以從你日常的「握杯方法」看出人格特質，且還可能是連自己都沒有發覺的潛在性格喔。

▲馬克杯心理測驗。（圖／翻攝自IG）

Ｑ：你日常的「握杯方法」最接近以下哪一種？

▲馬克杯心理測驗。（圖／翻攝自IG）

1. 手握杯身，手指之間夾著杯耳

2. 手指握著杯耳，小指輕扣杯耳下緣

3. 大拇指扣進杯耳，手掌整個握住杯身

4. 整個手掌抓住杯身，不使用杯耳

5. 全數手指都握著杯耳

6. 手指握著杯耳，小拇指頂著杯底附近施力

▲馬克杯心理測驗。（圖／翻攝自IG）

【解析】

1. 手握杯身，手指之間夾著杯耳

你的個性算是外向，對人生保持積極、樂觀，喜歡把生活過得愜意豁達，也喜歡結交朋友，人際關係良好，有能廣納各種想法的開放思維，願意傾聽不同的意見，能夠堅定、果斷地做決策。

2. 手指握著杯耳，小指輕扣杯耳下緣

你的個性很理性，具有很好的邏輯能力，擁有完美主義傾向，工作上總是屬於能者多勞的角色。如果你最近才開始這樣握杯，可能代表生活上產生了重擔，讓你感到壓力。

▲馬克杯心理測驗。（圖／翻攝自IG）

3. 大拇指扣進杯耳，手掌整個握住杯身

你是一位天生的領導者，總能清楚掌握大局，凡事都盡力而為，身邊的朋友都喜歡主動找你玩。

4. 整個手掌抓住杯身，不使用杯耳

你是一個很有想像力的人，常規無法套用在你身上，生活上常展現天馬行空的思考方式，創意滿點。如果最近才開始這樣握杯，可能表示你正面臨嶄新的靈感，不要放過任何閃過腦中的好點子。

▲馬克杯心理測驗。（圖／翻攝自IG）

5. 全數手指都握著杯耳

你擁有非常堅定的意志，對於目標會踏實努力的完成，意志力與決心都明顯比他人強大。如果發現自己最近才開始這樣握杯，可能表示你對某件事情太執著，導致你感到有些焦慮。

6. 手指握著杯耳，小拇指頂著杯底附近施力

你是一個喜歡穩定的人，生活上突如其來的變化都會讓你感到煩躁，但是也有足夠能力去處理這些變數，只是很享受於現況。如果你最近才開始這種握杯方式，可能表示你把自己逼得太緊了，需要好好休息，犒賞自己一番，享受一下平靜的生活，

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 馬克杯心理測驗, 握杯方法, 潛在性格, 人格

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