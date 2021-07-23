fb ig video ETtoday search mobile

別讓細節毀了你！居家手部護理3招，養出嫩白美手

>

▲▼居家手部護理3招，養出嫩白美手 。（圖／Unsplash）

▲細節保養正是美麗關鍵。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情緩解，不少了準備開始回公司上班，不想醜醜的見人，女生除了顧好肌膚、頭髮外，手部保養也不可少，在家不只工作，有人在家還要切蔥剁蒜，指尖不免充斥氣味，或甲緣因家事洗刷粗糙硬皮，來不及約美甲師也沒關係，教你簡單幾招養出美麗指尖。

▲uka 香氛保養精油，5ml，1,180元。

手指甘皮交給指緣油

甲面甘皮有時使用護手霜也無解，這時快拿出指緣油來幫忙，若手邊沒有，也可用美容油替代。
首先先塗抹一手的四隻甲面，接著與另一隻手的指面相貼，兩手甲背來回摩擦，讓雙手甲面上的油份均勻分布，接著大拇指分別塗抹推勻，甲根與指緣充分吸收便能減少甘皮與倒刺生長。

▲▼手部保養。（圖／品牌提供）

▲L'OCCITANE 仙人掌馬鞭草玩色沁涼護手乳，30ml，400元。

香氣護手霜療癒心情

日常清潔、消毒雙手後已成為習慣，這時必須擦上護手霜提升肌膚保水度，修復因為清潔而受損的皮膚，護手霜更變得是生活中不可或缺的品項。不想讓護手成為每日無聊例行公事，建議挑選特殊護手霜來療癒心情，雙色、雙質地設計，再帶有香香的療癒香氣超加分。

▲▼手部保養。（圖／品牌提供）

▲NEAL'S YARD REMEDIES 乳香緊緻手部菁萃，50ml，1,450元。

手部精華突破保養撞牆期

當塗抹護手乳已無感，不妨升級使用手部精華，不喜歡油油的觸感，可以用高效精華來代替，建議早晚可按壓於手背按摩，延伸至指甲和指緣，一瓶可做到緊緻、滋潤肌膚，改善紋路與膚色不均與暗沉。挑選含植萃舒心香氣，讓呼吸更平緩、心情更愉悅。

關鍵字：

手部保養, 護手

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

10位隱藏「超殺六塊肌」陸劇男星！張新成、龔俊　公費洗澡超養眼

10位隱藏「超殺六塊肌」陸劇男星！張新成、龔俊　公費洗澡超養眼

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

日網瘋傳蛋糕心理測驗！從「第一口位置」精準剖析戀愛觀

性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出

性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出

女孩眼睛擦亮！這「6種渣男」趁早遠離，千萬不要碰 油煙味再見！5個「消除廚房異味」小秘訣　自製天然除臭劑超簡單 阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女 髮量少也可以綁出超可愛的日系馬尾　1分鐘學會超簡單造型 熊黛林長髮豐盈又烏黑　竟然是用「百元髮膜」護出好髮質 早晨一杯溫鹽水治便祕！「7個方法」讓腸道更健康 別再無效防曬！超多人犯的「5大NG防曬錯誤」：高係數不一定好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面