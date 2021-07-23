別讓細節毀了你！居家手部護理3招，養出嫩白美手

▲細節保養正是美麗關鍵。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情緩解，不少了準備開始回公司上班，不想醜醜的見人，女生除了顧好肌膚、頭髮外，手部保養也不可少，在家不只工作，有人在家還要切蔥剁蒜，指尖不免充斥氣味，或甲緣因家事洗刷粗糙硬皮，來不及約美甲師也沒關係，教你簡單幾招養出美麗指尖。

▲uka 香氛保養精油，5ml，1,180元。

手指甘皮交給指緣油

甲面甘皮有時使用護手霜也無解，這時快拿出指緣油來幫忙，若手邊沒有，也可用美容油替代。

首先先塗抹一手的四隻甲面，接著與另一隻手的指面相貼，兩手甲背來回摩擦，讓雙手甲面上的油份均勻分布，接著大拇指分別塗抹推勻，甲根與指緣充分吸收便能減少甘皮與倒刺生長。

▲L'OCCITANE 仙人掌馬鞭草玩色沁涼護手乳，30ml，400元。

香氣護手霜療癒心情

日常清潔、消毒雙手後已成為習慣，這時必須擦上護手霜提升肌膚保水度，修復因為清潔而受損的皮膚，護手霜更變得是生活中不可或缺的品項。不想讓護手成為每日無聊例行公事，建議挑選特殊護手霜來療癒心情，雙色、雙質地設計，再帶有香香的療癒香氣超加分。

▲NEAL'S YARD REMEDIES 乳香緊緻手部菁萃，50ml，1,450元。

手部精華突破保養撞牆期

當塗抹護手乳已無感，不妨升級使用手部精華，不喜歡油油的觸感，可以用高效精華來代替，建議早晚可按壓於手背按摩，延伸至指甲和指緣，一瓶可做到緊緻、滋潤肌膚，改善紋路與膚色不均與暗沉。挑選含植萃舒心香氣，讓呼吸更平緩、心情更愉悅。