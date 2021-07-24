喬治傑生獨寵台灣粉絲　3款專屬首飾傳遞正能量

▲喬治傑生推出Moonlight Blossom系列編號159限量訂製純銀太陽石胸針鍊墜。30,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

丹麥精品品牌喬治傑生（Georg Jensen）以大自然主題的作品深受喜愛，今年夏天獨寵台灣市場，推出專屬的限量復刻訂製珠寶，推出編號 159 Moonlight Blossom月光花語系列限量訂製鍊墜、編號113限量訂製純銀月光石胸針、 編號641純銀天河石項鍊等3種款式，不僅為整體造型增添典雅氣息，也藉由寶石象徵的美好寓意傳遞正能量。

▲喬治傑生Moonlight Blossom系列編號113 限量訂製純銀月光石胸針，16,000元。



喬治傑生Moonlight Blossom月光花語系列編號159的訂製鍊墜，是經過硫化處理的立體純銀葉脈圖騰與銀珠綴飾，同時點綴嫩橘色的太陽石增添活潑氣息，為鍊墜與胸針兩用設計；編號113作品則是單純胸針，呈現三色堇花的美態，特別的是花瓣上呈現品牌著名的手工敲槌痕跡，中央鑲嵌月光石；垂墜碧綠色天河石的編號641項鍊同樣演繹新藝術時期花葉植物造型，是三款台灣專屬作品中最易入門的款式。

▲喬治傑生Moonlight Blossom系列編號641純銀天河石項鍊，13,000元。



Tiffany & Co.也有以植物為主題的銀飾作品，出自畫家畢卡索之女Paloma Picasso的設計，她將象徵和平的橄欖枝化為一件件精巧珠寶，枝葉茂密的造型也有富饒之意，不僅有貴金屬版本，也有價格更親民的銀製款式。

▲設計師Paloma Picasso為Tiffany創作的橄欖葉吊墜式耳環。（圖／翻攝Tiffany官網）

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