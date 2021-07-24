fb ig video ETtoday search mobile

Jessica與Krystal「下衣失蹤」尬逆天神腿！　最美姐妹合體氣場炸裂

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓演藝圈姐妹花Jessica（鄭秀妍）與妹妹Krystal（鄭秀晶）高顏值備受矚目，近期兩人更罕見合體拍攝雜誌封面，一次換上多套百變造型，以迷你短褲與幾近「下衣失蹤」的造型順勢露出招牌大長腿，配上逆天顏值讓粉絲看得好過癮。

Jessica與妹妹Krystal有「南韓最美姐妹」封號，此次出鏡 《勢界》Power Circle大陸8月刊封面，是兩人首次在大陸合體登封，創造不少話題。為迎合Jessica與Krystal一個甜美一個高冷的絕妙氣質，Jessica身穿紐約時裝品牌Carolina Herrera粉色抓皺平口裙裝，胸前巨大的蝴蝶結裝飾呈現出她的夢幻氣息，加上簡潔鎖骨線條顯得唯美許多，一旁的Krystal則不改暗黑風格，以吊帶裙展現姣好身材，兩人並肩靠坐表現力十分驚艷。

另一套造型則是以黑色套裝創造幹練風格，兩人同時穿著Mônot單品，Krystal以拼接中空上衣露出纖細腰身，獨特的挖空效果襯托身材，而Jessica以平口剪裁的白色翻領細節從中脫穎而出，姐妹裝搭配非常搶眼。

當然兩人的單拍部分依舊驚艷，Krystal直接以Tory Burch長版背心穿出下衣失蹤的火辣效果，招牌白皙美腿映入眼簾，讓網友直呼：「Krystal跟Jessica太美了」、「這麼多年畫報不是白拍的」、「表現力絕了」。

關鍵字：

Jessica, 鄭秀妍, Krystal, 鄭秀晶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出

性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出

網傳超準「馬克杯心理測驗」！從「握杯方法」看出自己的潛在人格

網傳超準「馬克杯心理測驗」！從「握杯方法」看出自己的潛在人格

油煙味再見！5個「消除廚房異味」小秘訣　自製天然除臭劑超簡單

油煙味再見！5個「消除廚房異味」小秘訣　自製天然除臭劑超簡單

ZARA大減價手袋均一價490元　IG爆紅「百褶包」竟不用三百元 熊黛林長髮豐盈又烏黑　竟然是用「百元髮膜」護出好髮質 別讓細節毀了你！居家手部護理3招，養出嫩白美手 阿湯哥高顏值千金長大了！「深U背心露纖腰」近照網看呆：仙女 10位隱藏「超殺六塊肌」陸劇男星！張新成、龔俊　公費洗澡超養眼 斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟 髮量少也可以綁出超可愛的日系馬尾　1分鐘學會超簡單造型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面