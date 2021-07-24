Jessica與Krystal「下衣失蹤」尬逆天神腿！　最美姐妹合體氣場炸裂

記者鮑璿安／台北報導

南韓演藝圈姐妹花Jessica（鄭秀妍）與妹妹Krystal（鄭秀晶）高顏值備受矚目，近期兩人更罕見合體拍攝雜誌封面，一次換上多套百變造型，以迷你短褲與幾近「下衣失蹤」的造型順勢露出招牌大長腿，配上逆天顏值讓粉絲看得好過癮。

Jessica與妹妹Krystal有「南韓最美姐妹」封號，此次出鏡 《勢界》Power Circle大陸8月刊封面，是兩人首次在大陸合體登封，創造不少話題。為迎合Jessica與Krystal一個甜美一個高冷的絕妙氣質，Jessica身穿紐約時裝品牌Carolina Herrera粉色抓皺平口裙裝，胸前巨大的蝴蝶結裝飾呈現出她的夢幻氣息，加上簡潔鎖骨線條顯得唯美許多，一旁的Krystal則不改暗黑風格，以吊帶裙展現姣好身材，兩人並肩靠坐表現力十分驚艷。

另一套造型則是以黑色套裝創造幹練風格，兩人同時穿著Mônot單品，Krystal以拼接中空上衣露出纖細腰身，獨特的挖空效果襯托身材，而Jessica以平口剪裁的白色翻領細節從中脫穎而出，姐妹裝搭配非常搶眼。

當然兩人的單拍部分依舊驚艷，Krystal直接以Tory Burch長版背心穿出下衣失蹤的火辣效果，招牌白皙美腿映入眼簾，讓網友直呼：「Krystal跟Jessica太美了」、「這麼多年畫報不是白拍的」、「表現力絕了」。