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《艾蜜莉在巴黎》爆紅女星穿「大腸衣」成災難！　高顏值被超貼瀏海毀了

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▲Camille Razat 。（圖／翻攝自IG）

▲Netflix美劇《艾蜜莉在巴黎》爆紅，女星卡蜜兒塞拉萊（左）顏值受矚目。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

Netflix美劇《艾蜜莉在巴黎Emily In Paris》﻿爆紅，第二季正在拍攝中，其中出演艾蜜莉法國好友的卡蜜兒塞拉萊（Camille Razat），高顏值戲裡戲外都備受矚目，而她近期現身坎城影展紅毯，身穿一套抓皺緊身裙亮相，卻讓網友看傻眼幾乎認不出，災難造型蓋過了美貌。

卡蜜兒塞拉萊因《艾蜜莉在巴黎》人氣高漲，日前她出席坎城影展紅毯，身穿Balmain裸色緊身裙亮相，前衛的抓皺細節遍佈全身，搭配墊肩與遊走其中的線條為其製造層次感，試圖襯托卡蜜兒的高挑好身材，不過效果似乎不如預期，層層堆疊的紋理仿佛一套「大腸衣」，即便遇上卡蜜兒塞拉萊的高顏值也無法拯救。

不過災難造型還沒結束，卡蜜兒塞拉萊的鮮明金髮一直是招牌亮點，此次紅毯中她綁起俐落盤髮，飄逸秀髮不見也罷，瀏海竟緊貼在額頭上形成捲曲紋理，讓粉絲直呼崩潰：「卡蜜兒怎麼了」、「影集裡面隨便一套私服都美翻」、「根本把高顏值藏住了」。

▲Camille Razat 。（圖／翻攝自IG）

▲Camille Razat 為VALENTINO出鏡形象照。（圖／翻攝自IG）

雖然該套坎城紅毯禮服成為敗筆，但仍舊不減劇迷對卡蜜兒的喜愛，她也一直備受精品品牌青睞，過去曾演繹VALENTINO橘色洋裝，展現出高級美氛圍，並搭配鉚釘包款與平底鞋，輕鬆營造出精緻的超模氣息。

關鍵字：

Camille Razat, 艾蜜莉在巴黎, Emily In Paris, 坎城

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