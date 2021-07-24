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Rosé、曾之喬都在背親民帆布包！　YSL新手袋「買大送小」CP值超高

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員們的私服穿搭一直都是女孩們的焦點，Rosé近日現身韓國仁川機場，一身白T寬褲，配上一顆看起來休閒又親民的帆布包，而這顆手袋不外乎是來自她代言的精品SAINT LAURENT，所推出的最新包款，值得一提的是，此款水桶包裡內附牛皮拉鍊小包，等於是「買大送小」的概念，CP值超高。

▲SAINT LAURENT全新推出「RIVE GAUCHE」帆布水桶包。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT「RIVE GAUCHE」帆布水桶包榮登Rosé近期愛包。（圖／品牌提供）

SAINT LAURENT全新推出的「RIVE GAUCHE」帆布水桶包，邀請貝克漢二兒子羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）拍攝廣告演繹，接著成為Rosé近期愛包，更背著現身機場，讓包款成為粉絲熱搜單品，台灣女星曾之喬不久前也於IG上曬出同款手袋，示範運動風的穿著搭配，同樣能輕鬆駕馭。

▲SAINT LAURENT全新推出「RIVE GAUCHE」帆布水桶包。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT全新推出「RIVE GAUCHE」帆布水桶包。（圖／品牌提供）

▲「RIVE GAUCHE」帆布托特包男、女通殺，（上）羅密歐貝克漢演繹、（下）曾之喬曬包。（圖／品牌提供）

「RIVE GAUCHE」帆布托特包為SAINT LAURENT一直以來的熱賣包款，今年早秋帶來全新包型「水桶包」，同樣以米白亞麻色調的帆布作為包身主體，印上「RIVE GAUCHE」字樣，低調時髦，底部為橢圓皮革底，上方則是以按扣方式開包，並搭以可調節的皮革背帶，皮革部分顏色共推出黝黑色與焦糖褐色。

▲SAINT LAURENT全新推出「RIVE GAUCHE」帆布水桶包。（圖／品牌提供）

▲RIVE GAUCHE 帆布與小牛皮水桶包，NT＄44,000。（圖／品牌提供）

每一款「RIVE GAUCHE」帆布水桶包中，都附有同色系的可拆式皮革拉鍊小包，等於是「買大送小」的概念，加上帆布材質手袋，比起SAINT LAURENT其他爆款皮革手袋，價格更親民得多，CP值超高。

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關鍵字：

YSL, saint laurent, Rosé, 曾之喬, 帆布包, 帆布水桶包, 水桶包, RIVE GAUCHE, 買大送小, CP值

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