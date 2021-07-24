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大肌肉男神必收！「瘦子、彭于晏愛牌」格鬥裝備VENUM登台　

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記者鮑璿安／台北報導

還記得男神彭于晏在2013年出演動作電影《激戰》，帶起許多影迷的拳擊魂，近期則有韓星李帝勳在《我是遺物整理師》中詮釋拳擊手角色，而兩位男神在戲中的拳套裝備其實都來自法國品牌VENUM，如今品牌正式進軍台灣，運動迷們也能近距離入手同款裝備。

▲VENUM 。（圖／品牌提供、翻攝自劇照）

▲彭于晏在2013年出演動作電影《激戰》，拳擊單品來自VENUM 。（圖／品牌提供、翻攝自劇照，以下同）

誕生於2004年的法國品牌VENUM擅長以潮流結合武術以及格鬥、健身裝備，今年（2021年）正式成為終極格鬥冠軍賽UFC官方合作夥伴，帶來全新VENUM X UFC聯乘系列服飾及裝備，提供「FIGHT WEEK」及「FIGHT NIGHT」兩系列，滿足全天候裝備，同時正式登台。

▲VENUM 。（圖／品牌提供、翻攝自劇照）

▲VENUM 。（圖／品牌提供、翻攝自劇照）

▲《我是遺物整理師》李帝勳與頑童MJ116 成員瘦子E.SO。

其實不少眼尖民眾應該發現，VENUM曾經出現在多部影視作品中，像是彭于晏與影帝梁家輝出演的電影《激戰》，戰鬥著用拳套就是品牌旗下單品；包括近期熱播韓劇《我是遺物整理師》中李帝勳也使用VENUM拳套展現帥氣英姿。就連戲外也有天團頑童MJ116 成員瘦子E.SO以品牌服飾出鏡帥氣擺拍，成為男神必備裝備。

▲VENUM 。（圖／品牌提供、翻攝自劇照）

▲CHALLENGER 3.0拳擊手套。

▲VENUM 。（圖／品牌提供、翻攝自劇照）

▲VENUM X UFC聯乘系列。

品牌旗下拳擊手套CHALLENGER 3.0與GLDTR 4.0，具備三層高密度結構以更好吸收震動，可有效減緩衝擊提供手部最佳保護，橡膠內部的透氣設計可加速排汗排熱；同時也提供LIGHT 3.0格鬥短褲，搭配抗撕裂材質製成，提供運動員穿著時良好的舒適性及機動性。

【向下看更多話題聯名單品】

New Era攜手電影《怪物奇兵：全新世代》與NBA明星球隊

▲聯名 。（圖／品牌提供）

▲聯名 。（圖／品牌提供）

▲New Era攜手電影《怪物奇兵：全新世代》與NBA明星球隊 。（圖／品牌提供）

New Era攜手電影《怪物奇兵：全新世代》與NBA明星球隊，打造全新跨界聯乘系列，推出9FORTY帽款，包含大人款5款、兒童款4款。標誌性字樣的「怪物奇兵」帽款以及結合NBA人氣球隊洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）與芝加哥公牛（Chicago Bulls）的三方聯名帽款，將球隊隊徽與「樂一通」人氣角色，兔巴哥、大嘴怪、火星人馬文的逗趣圖樣設計於帽前，以全黑帽底結合鮮明色彩的刺繡，成為耐看搭配。

「侏羅紀公園」聯名Reebok

▲聯名 。（圖／品牌提供）

▲聯名 。（圖／品牌提供）

▲「侏羅紀公園」攜手Reebok打造Jurassic Park聯名系列，7月30日開賣 。（圖／品牌提供）

「侏羅紀公園」此次攜手Reebok打造Jurassic Park聯名系列，招牌鞋款Instapump Fury配色概念來自侏羅紀公園中被暴龍踩翻的福特探險車款，鞋面圖紋完全還原電影的車體塗裝外型，而鞋底部分更精心加入在與暴龍搏鬥後車體損壞的圖樣。籃球鞋為底的PUMP OMNI ZONE II其設計靈感是電影中令人喪膽，會像褶傘蜥蜴般張開頸膜、噴射毒液的肉食性雙冠龍，同樣生動詮釋令鞋迷驚喜，預計7月30日登場。

關鍵字：

VENUM, 拳擊, 運動, 彭于晏, 瘦子, 李帝勳, 我是遺物整理師

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