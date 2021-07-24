高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

記者王則絲／台北報導

大陸女星李宇春以獨特的中性風格立足時尚圈，日前登上陸版《T Magazine》七月號，封面上她穿著GUCCI彩色拼接裙裝亮相，被網友發現與韓女星IU（李知恩）無意間撞衫了，原來IU早先替GUCCI拍攝的宣傳畫報中，便是演繹同套造型，不過此次撞衫事件，網友一面倒認為IU勝出！

37歲的李宇春憑著演唱實力與充滿個人魅力的外型，在演藝圈紅了十多年不退燒，更是時尚圈品牌們愛用的寵兒，稜角分明的高級臉蛋，加上擁有175公分高挑纖瘦體態的李宇春，基本上完全不挑服裝，怎麼穿怎麼好看，是個十足的衣架子。

近日李宇春登上陸版《T Magazine》雜誌擔任七月號封面人物，拍攝一組冷淡文藝風格的大片，其中封面造型她穿著一襲來自GUCCI的彩色拼接禮服，上頭綴滿白色珍珠，看來是優雅又有氣質，畫報其他造型包括露背長裙、流蘇羽毛裝，李宇春也駕馭得游刃有餘，整組大片傾瀉藝術氣息，獲粉絲盛讚。

▲IU駕馭起同款裙裝，更貼合服裝的少女夢幻氣息。（圖／翻攝自gucci）



只不過同一套彩色禮服，碰巧與IU撞衫了，原來IU先前替GUCCI拍攝Beloved系列宣傳廣告時，其中一套造型便是穿著同件裙裝，由鮮嫩活潑的馬卡龍色彩虹色系拼接而成的禮服，還加上了珍珠的裝飾，甜美的氣質與IU不謀而合。對於此次撞衫事件，網友們大多數都認為IU更好看，對比來看，李宇春的演繹的確還是脫離不了她的中性率性感，IU則似乎更適合這種夢幻少女的氛圍。

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