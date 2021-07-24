「柔道男神」楊勇緯私下超會穿！韓系歐爸風、Outdoor風通通帥到窒息

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柔道國手楊勇緯於本屆2020東京奧運創下台灣柔道歷史，奪下台灣代表隊首面銀牌，型男外表與比賽時帥氣的英姿瞬間迷倒台灣粉絲，甚至讓日本女網友都暴動：「帥得讓人喘不過氣！」目前楊勇緯個人IG粉絲正急速上升中，其中能看到不少他於運動場外的模樣，發現他私下超會穿！不管是韓系歐爸風，還是日系Outdoor風格，通通難不倒他，張張帥到窒息。

▲台灣柔道好手楊勇緯摘銀牌瞬間圈粉無數。（圖／體育署提供、翻攝自IG@yangyungwei）



今年23歲的楊勇緯雖然在金牌戰中輸給了日本名將，與金牌擦身而過，但是摘下銀牌仍然創下柔道歷史，與個人最佳成績，獲得了最高榮譽，極其精彩的比賽過程讓大家在家中看得緊張萬分，更被他帥氣的模樣瘋狂圈粉，今天晚上楊勇緯偷走了無數女孩們心，「楊爸媽不用擔心了，今晚多了一堆楊太太。」

▲楊勇緯帥氣的外型著實是一位陽光小帥哥。（圖／翻攝自IG@yangyungwei）



楊勇緯來自屏東排灣族，擁有深邃立體的五官與臉型，笑起來給人感覺特別陽光，尤其還有深深的臥蠶更顯可愛，除了看他在運動賽場上穿著柔道服，從他的個人IG上還能看見他私下的穿搭也非常有型！

▲楊勇緯的私下穿搭也很有型。（圖／翻攝自IG@yangyungwei）



像是穿起大衣外套，挺拔的身材是不是讓人瞬間聯想到帥氣的韓國歐爸？或是休閒的針織毛衣衫搭配牛仔褲，輕鬆搭出溫暖的氣質，吸引粉絲們不斷到各貼文中按讚留言。

▲楊勇緯私下韓系歐爸、暖男的穿搭相當帥氣。（圖／翻攝自IG@yangyungwei）



當然，楊勇緯私下也很喜歡跋山涉水，經常和朋友們一起爬山、玩水，可以看到他穿上Outdoor風格的機能服裝，再戴上一頂漁夫帽，頗有日本街頭潮男的氣息，更吸睛的是，楊勇緯也曾在IG上「炫腹」，衣服底下的結實身材曝光，讓女粉絲直呼：「人魚線太犯規了！」

▲楊勇緯衣服底下的身材相當養眼。（圖／翻攝自IG@yangyungwei）



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