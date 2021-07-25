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哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心

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記者王則絲／台北報導

延期一年後正式展開的2020東京奧運正如火如荼進行中，各國實力堅強又兼具高顏值的運動選手們一一浮上檯面，本屆有一位來自哥倫比亞的21歲射箭好手Valentina Acosta Giraldo，因神仙級的美貌在日本推特上掀起熱烈討論，被網友封為「愛神丘比特」，吸引眾多粉絲留言：「射中我的心了」、「笑起來太可愛了！」

今年21歲的Valentina Acosta Giraldo來自以美女眾多聞名的哥倫比亞，她曾在訪問中提到，自己是因為看了電影《飢餓遊戲》，而萌生射箭的夢想，並曾於2019年西班牙馬德里世界青少年冠軍賽中奪得金牌，實力獲肯定，本屆奧運上，雖然在女子個人排名賽中僅列50名成績，但28日她還將出戰32強淘汰賽，值得一看。

▲哥倫比亞射箭選手Valentina Acosta Giraldo。（圖／翻攝自IG）

▲哥倫比亞射箭選手Valentina Acosta Giraldo。（圖／翻攝自IG）

▲Valentina Acosta Giraldo擁有姣好的外貌，就像個精緻的洋娃娃一般。（圖／翻攝自IG@vofvadi）

Valentina Acosta Giraldo擁有深邃輪廓與濃眉大眼，無需濾鏡就長成了迪士尼世界中的公主模樣，活像個精緻的洋娃娃，尤其是燦爛的笑容最是讓她圈粉無數，2019年比賽獲勝當時，就是一張對著鏡頭燦笑比Ya的照片，讓所有人都為她融化了。

▲哥倫比亞射箭選手Valentina Acosta Giraldo。（圖／翻攝自IG）

▲哥倫比亞射箭選手Valentina Acosta Giraldo。（圖／翻攝自IG）

▲Valentina Acosta Giraldo射箭時的模樣十分迷人。（圖／翻攝自IG@vofvadi）

不只是射箭時的模樣超迷人，散發青春可愛的少女氣息，Valentina Acosta Giraldo私下的風格還非常性感，她喜歡嘗試挑高的粗眼線畫法，或是濃烈的妝容，幾張穿著Crop Top的造型展露她姣好的身材，相當火辣，同時又帶有她專屬的酷勁，個人魅力很強烈，也難怪日本民眾們也為她瘋狂：「真的太可愛了」、「哥倫比亞果然是美女的產地」、「天使！」更將Valentina Acosta Giraldo封為「愛神邱比特」。

▲哥倫比亞射箭選手Valentina Acosta Giraldo。（圖／翻攝自IG）

▲哥倫比亞射箭選手Valentina Acosta Giraldo。（圖／翻攝自IG）

▲Valentina Acosta Giraldo私下的造型十分性感，同時也展現美少女的青春可愛。（圖／翻攝自IG@vofvadi）

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關鍵字：

東京奧運, 東奧, 哥倫比亞, 正妹, 美女, 愛神丘比特, 射箭, Valentina Acosta Giraldo, 推特

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