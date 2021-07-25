星・變美／53歲伊能靜「防腐級凍齡」網讚少女！靠6秘訣瘦回好身材

▲伊能靜超凍齡好狀態讓不少網友都狂喊羨慕。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝微博@伊能靜、伊能靜工作室

說到演藝圈中的凍齡女星代表就不得不提到伊能靜，今年53歲的她不僅肌膚細緻緊實，連身材也是纖細苗條，讓人完全看不出年齡和是兩個孩子的媽，堪稱逆齡的超好狀態被網友狂讚「是吃了防腐劑嗎」、「少女感滿滿」。但其實她自曝，生二胎後代謝變很差，身材一度回不來，後來靠著下面6個減肥小秘訣才瘦回好瘦回苗條好身材。

1.找到適合自己的瘦身方式



關於瘦身，伊能靜表示自己試過很多種方式，包括斷糖、生酮飲食、一天只吃一餐、只喝液體斷食，甚至是完全戒糖戒澱粉等，但結果卻讓自己有便秘、難入睡、生理期混亂、頭暈心悸等身體不適狀況。後來在不斷摸索下，她找到最適合自己的方法—低糖飲食，再搭配重訓和有氧運動，才健康且有效地瘦下來。

2.低糖飲食



她採用的「低糖飲食」是控制一天內糖分的攝取量，減少糖分攝取，而不僅是飲料、甜點，像是有些沙拉醬、燉肉醬油也都有糖，她自己是用高纖、高蛋白、粗糧、代糖來控制糖分的攝入，且不吃沙拉醬、盡量不用含糖的調味料。她更提醒「糖不是好東西」，過多的糖不僅會導致發胖，還會破壞肌膚的膠原蛋白，讓臉部鬆弛。

3.粗糧代替精緻澱粉



她直言為了減肥而不吃主食太痛苦了，所以她都用粗糧來代替精緻澱粉，像是南瓜、紅薯、玉米、鷹嘴豆、小米、綠豆等都是她常用來替代白米飯、麵條的選擇，尤其是被稱為超級食物的藜麥，不僅熱量低、營養全面，蛋白質還很豐富。她每餐會吃大概半個拳頭大小的量，搭配一大盆蔬菜、一塊肉，就很有飽足感了。

4.戒飲料、少喝酒



她更提醒，其實很多人是「喝」胖的，像是汽水、奶茶等糖分都很高，而酒精熱量也高，最好少喝。但如果覺得只喝白開水太無趣，可以學她，「我每天在家用黃色萊姆、薄荷葉或其他水果泡排毒水，冰飲、冰淇淋除了特殊節日，能不吃就不吃，對代謝、生理期、腸胃都有影響。」

5.水果要節制



有些水果的果糖很高，別多吃，像她自己最常吃的是藍莓、草莓、黑莓、番石榴、桑椹、木瓜、白色火龍果等果糖含量不過高的水果。

6.有氧＋重訓



除了飲食上的調配，伊能靜也曾透露自己會盡量抽出時間來運動，且燃燒熱量的有氧運動和增加肌肉的重量訓練會穿插著做，幫助提高代謝，養成不易胖的體質。為了保護膝蓋，有氧她通常選擇騎腳踏車或舞蹈，做半小時後再做重量訓練，3天一次，一次4組動作約50分鐘，她更表示「與其追求瘦，我更喜歡線條美、有肉但緊緻。」

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