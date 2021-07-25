fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／53歲伊能靜「防腐級凍齡」網讚少女！靠6秘訣瘦回好身材

>

▲▼星變美/伊能靜瘦身秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博）

▲伊能靜超凍齡好狀態讓不少網友都狂喊羨慕。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝微博@伊能靜、伊能靜工作室

說到演藝圈中的凍齡女星代表就不得不提到伊能靜，今年53歲的她不僅肌膚細緻緊實，連身材也是纖細苗條，讓人完全看不出年齡和是兩個孩子的媽，堪稱逆齡的超好狀態被網友狂讚「是吃了防腐劑嗎」、「少女感滿滿」。但其實她自曝，生二胎後代謝變很差，身材一度回不來，後來靠著下面6個減肥小秘訣才瘦回好瘦回苗條好身材。

▲▼星變美/伊能靜瘦身秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博）

1.找到適合自己的瘦身方式

關於瘦身，伊能靜表示自己試過很多種方式，包括斷糖、生酮飲食、一天只吃一餐、只喝液體斷食，甚至是完全戒糖戒澱粉等，但結果卻讓自己有便秘、難入睡、生理期混亂、頭暈心悸等身體不適狀況。後來在不斷摸索下，她找到最適合自己的方法—低糖飲食，再搭配重訓和有氧運動，才健康且有效地瘦下來。

2.低糖飲食

她採用的「低糖飲食」是控制一天內糖分的攝取量，減少糖分攝取，而不僅是飲料、甜點，像是有些沙拉醬、燉肉醬油也都有糖，她自己是用高纖、高蛋白、粗糧、代糖來控制糖分的攝入，且不吃沙拉醬、盡量不用含糖的調味料。她更提醒「糖不是好東西」，過多的糖不僅會導致發胖，還會破壞肌膚的膠原蛋白，讓臉部鬆弛。

▲▼星變美/伊能靜瘦身秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博）

3.粗糧代替精緻澱粉

她直言為了減肥而不吃主食太痛苦了，所以她都用粗糧來代替精緻澱粉，像是南瓜、紅薯、玉米、鷹嘴豆、小米、綠豆等都是她常用來替代白米飯、麵條的選擇，尤其是被稱為超級食物的藜麥，不僅熱量低、營養全面，蛋白質還很豐富。她每餐會吃大概半個拳頭大小的量，搭配一大盆蔬菜、一塊肉，就很有飽足感了。

4.戒飲料、少喝酒

她更提醒，其實很多人是「喝」胖的，像是汽水、奶茶等糖分都很高，而酒精熱量也高，最好少喝。但如果覺得只喝白開水太無趣，可以學她，「我每天在家用黃色萊姆、薄荷葉或其他水果泡排毒水，冰飲、冰淇淋除了特殊節日，能不吃就不吃，對代謝、生理期、腸胃都有影響。」

5.水果要節制

有些水果的果糖很高，別多吃，像她自己最常吃的是藍莓、草莓、黑莓、番石榴、桑椹、木瓜、白色火龍果等果糖含量不過高的水果。

▲▼星變美/伊能靜瘦身秘訣。（圖／翻攝伊能靜微博）

6.有氧＋重訓

除了飲食上的調配，伊能靜也曾透露自己會盡量抽出時間來運動，且燃燒熱量的有氧運動和增加肌肉的重量訓練會穿插著做，幫助提高代謝，養成不易胖的體質。為了保護膝蓋，有氧她通常選擇騎腳踏車或舞蹈，做半小時後再做重量訓練，3天一次，一次4組動作約50分鐘，她更表示「與其追求瘦，我更喜歡線條美、有肉但緊緻。」

►老是無效減肥？營養師曝「瘦不了」常見6原因：吃太少反而NG

►營養師教10招突破「減脂停滯期」！168斷食、睡飽都有用

►斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟

關鍵字：

星變美, 伊能靜, 女星, 減肥, 減重, 瘦身, 身材管理, 秘訣, 方法

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

「柔道男神」楊勇緯私下超會穿！韓系歐爸風、Outdoor風通通帥到窒息

「柔道男神」楊勇緯私下超會穿！韓系歐爸風、Outdoor風通通帥到窒息

追到只剩半條命！網公認「最難追星座」Top3，摩羯超難撩

追到只剩半條命！網公認「最難追星座」Top3，摩羯超難撩

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

網傳超準「馬克杯心理測驗」！從「握杯方法」看出自己的潛在人格 哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心 Rosé、曾之喬都在背親民帆布包！　YSL新手袋「買大送小」CP值超高 斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟 性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出 奧斯塔羅12星座一周運勢0726-0801　摩羯看緊荷包、雙魚開花結果 《艾蜜莉在巴黎》爆紅女星穿「大腸衣」成災難！　高顏值被超貼瀏海毀了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面