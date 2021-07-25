珍奶、炸雞都能吃！「4321減重法」只要2步就能瘦，還能改善便秘

▲掌握幾個大原則，高熱量食物不忌口也能瘦。（圖／pexels、PAKUTASO、unsplash，以下同）

編輯／借借

7／27即將解封，很多居家辦公的上班族也要「出關」到公司了，2個月宅在家是否讓你不敢量體重？但又苦惱口腹之慾減不下來，可以試試看中醫師提出的「4321減重法」，只要遵照2個原則，就能開啟「不忌口模式」，炸雞珍奶全都能吃，晚餐吃到飽也沒問題！

許多人減重都從飲食入手，確實是最快見到成效的做法，但急於縮減或改變自己的飲食習慣，往往會造成自身心裡的痛苦跟壓力，往往都不能持久，有時還因為報復性心裡，體重不但反彈，甚至還比以往更胖，若想無痛減重，不妨試試中醫師許淳彰的「4321飲食法」，只要把握2個原則，不但能幫助減重，還能改善便秘，清出身體廢物，讓精神跟皮膚都更好。

睡前4小時不吃東西

既然有心想要減重，「禁吃宵夜」這概念就要建立起來，以自己就寢時間回推，如果是12點睡，在晚上8點後就要停止進食，在睡前就把今天吃的熱量消耗掉，不然多餘熱量會在睡覺時轉化成脂肪儲存起來，而且會增加腸道負擔，連睡眠品質都會被影響。

早中晚餐「營養比例」為321，晚餐一定要吃到飽

早餐要吃的最營養，建議最好醣類、蛋白質、油脂都要攝取，無論是豐盛的英式早餐，中式早餐或日式早餐都可以；中餐最好也包括醣類、蛋白質、油脂，任何品項都能選擇，炸雞、牛排、珍珠奶茶都可以，要記得原則只有一個，就是僅需要吃到6、7分飽。

最後則是「吃到飽」的晚餐，只能選擇蔬菜跟水果，建議可先吃低GI的蔬菜，之後再吃糖份較高的水果，因為睡前必須保持4小時不吃，為了避免之後的飢餓，所以進食的份量一定要「吃飽飽」才行，蔬菜水果內含的大量纖維質，不但可以刺激白天吃進的高熱量餐點排出，還能讓便秘情況改善。

只需要小小妥協把高熱量放到早午餐去吃，說不定在體內循環就能有大大改變，還能避免餓肚子心情差，或是吃宵夜可能帶來的罪惡感焦慮要容易多了，不妨現在就開始試試看吧。

►百元店輸了！IKEA 7月份超狂「5折隱藏優惠」 特價只要19元起

►一天喝水挑「5個時機」可控制食慾 皮膚也會變更好

►IKEA「隱藏版必買小物」TOP5 第一名爆冷門，39元就能帶回家