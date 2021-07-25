fb ig video ETtoday search mobile

珍奶、炸雞都能吃！「4321減重法」只要2步就能瘦，還能改善便秘

>

▲▼ 用餐,吃飯,聚餐,餐廳。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲掌握幾個大原則，高熱量食物不忌口也能瘦。（圖／pexels、PAKUTASO、unsplash，以下同）

編輯／借借

7／27即將解封，很多居家辦公的上班族也要「出關」到公司了，2個月宅在家是否讓你不敢量體重？但又苦惱口腹之慾減不下來，可以試試看中醫師提出的「4321減重法」，只要遵照2個原則，就能開啟「不忌口模式」，炸雞珍奶全都能吃，晚餐吃到飽也沒問題！

▲吃飯,用餐,飲食。（圖／免費圖庫pexels）

許多人減重都從飲食入手，確實是最快見到成效的做法，但急於縮減或改變自己的飲食習慣，往往會造成自身心裡的痛苦跟壓力，往往都不能持久，有時還因為報復性心裡，體重不但反彈，甚至還比以往更胖，若想無痛減重，不妨試試中醫師許淳彰的「4321飲食法」，只要把握2個原則，不但能幫助減重，還能改善便秘，清出身體廢物，讓精神跟皮膚都更好。

▲▼ 吃飯,用餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

睡前4小時不吃東西
既然有心想要減重，「禁吃宵夜」這概念就要建立起來，以自己就寢時間回推，如果是12點睡，在晚上8點後就要停止進食，在睡前就把今天吃的熱量消耗掉，不然多餘熱量會在睡覺時轉化成脂肪儲存起來，而且會增加腸道負擔，連睡眠品質都會被影響。

▲▼胖3個方法提升睡眠質量，趕走肥胖 。（圖／Unsplash）

早中晚餐「營養比例」為321，晚餐一定要吃到飽
早餐要吃的最營養，建議最好醣類、蛋白質、油脂都要攝取，無論是豐盛的英式早餐，中式早餐或日式早餐都可以；中餐最好也包括醣類、蛋白質、油脂，任何品項都能選擇，炸雞、牛排、珍珠奶茶都可以，要記得原則只有一個，就是僅需要吃到6、7分飽。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

最後則是「吃到飽」的晚餐，只能選擇蔬菜跟水果，建議可先吃低GI的蔬菜，之後再吃糖份較高的水果，因為睡前必須保持4小時不吃，為了避免之後的飢餓，所以進食的份量一定要「吃飽飽」才行，蔬菜水果內含的大量纖維質，不但可以刺激白天吃進的高熱量餐點排出，還能讓便秘情況改善。

▲酪梨沙拉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

只需要小小妥協把高熱量放到早午餐去吃，說不定在體內循環就能有大大改變，還能避免餓肚子心情差，或是吃宵夜可能帶來的罪惡感焦慮要容易多了，不妨現在就開始試試看吧。

►百元店輸了！IKEA 7月份超狂「5折隱藏優惠」　特價只要19元起

►一天喝水挑「5個時機」可控制食慾　皮膚也會變更好

►IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元就能帶回家

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

追到只剩半條命！網公認「最難追星座」Top3，摩羯超難撩

追到只剩半條命！網公認「最難追星座」Top3，摩羯超難撩

「柔道男神」楊勇緯私下超會穿！韓系歐爸風、Outdoor風通通帥到窒息

「柔道男神」楊勇緯私下超會穿！韓系歐爸風、Outdoor風通通帥到窒息

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

網傳超準「馬克杯心理測驗」！從「握杯方法」看出自己的潛在人格 哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心 Rosé、曾之喬都在背親民帆布包！　YSL新手袋「買大送小」CP值超高 斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟 性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出 女孩眼睛擦亮！這「6種渣男」趁早遠離，千萬不要碰 《艾蜜莉在巴黎》爆紅女星穿「大腸衣」成災難！　高顏值被超貼瀏海毀了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面