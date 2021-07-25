東奧地主隊鮮肉出列！高顏值游將穿Armani帥翻　衝浪型男大曬肌肉

▲日本滑板一哥堀米雄斗獲獎無數，最常穿NIKE潮服與潮鞋子。（圖／翻攝yutohorigome IG）



Iliad／編輯

東京奧運會熱烈進行中，地主日本隊各項比賽的高顏值運動員也成為討論焦點，當中滑板一哥堀米雄斗、衝浪高手卡諾亞五十嵐、水中健將中村克不僅擁有高顏值與健美身材，平日與潮流或精品品牌也有密切合作，時尚指數破表。

▲堀米雄斗收到許多NIKE寄來的包裹。（圖／翻攝yutohorigome IG）



滑板一哥堀米雄斗

IG追蹤人次達75.6萬的22歲日本滑板一哥堀米雄斗，父親也是一名滑板選手，他從小耳濡目染，12歲就決定踏上職業滑板選手之路，取得奧運門票讓他美夢成真，IG上滿滿的影片都是他在各地玩滑板的英姿。

▲堀米雄斗常戴Seiko Prospex潛水錶溜滑板。（圖／翻攝yutohorigome IG）

堀米雄斗的穿搭是標準的滑板少年造型，簡單的T恤或帽T搭配寬褲、潮鞋，從頭到腳幾乎都被NIKE包了，他分享一張家門口堆滿NIKE寄來的包裹的照片，讓網友紛紛留言「沒衣服穿可以去你家借」；而日本腕錶品牌Seiko也長期支持他，他經常佩戴黑面的Seiko Prospex潛水錶溜滑板。

▲日裔美籍的衝浪好手卡諾亞五十嵐從青少年時期就備受矚目。（圖／翻攝kanoaigarashi IG）

衝浪高手卡諾亞五十嵐

日裔美籍的23歲衝浪高手卡諾亞五十嵐，同樣受到父親啟發一頭栽進衝浪世界，14 歲時贏得NSSA 18 歲以下組別的冠軍，成為該組別有史以來最年輕的優勝者，從此聲名大噪，一路紅回日本，與CASIO建立起革命情感，G-SHOCK最熱門的錶款常在他的手腕上出現。

▲卡諾亞五十嵐佩戴G-SHOCK半透明的DW-5600SK腕錶，2,800元。（圖／翻攝kanoaigarashi IG）

而高端精品也相中他的陽光形象，Dior邀他欣賞男裝秀，他在後台也與設計師Kim Jones相見歡；連資生堂也找上他合作，因為衝浪不可少了防曬步驟，由他代言防曬產品最有說服力了。

▲卡諾亞五十嵐受邀看Dior男裝秀，與設計師Kim Jones相見歡。（圖／翻攝kanoaigarashi IG）



水中健將中村克

參加東奧男子100公尺自由式比賽的27歲中村克，畢業於早稻田大學體育科學部，投身游泳行列是為彌補母親因交通意外無法成為救生員的遺憾。絕佳泳技與高顏值讓他成為時尚寵兒，與義大利品牌Armani尤其合作密切，穿上Armani西裝英姿煥發，休閒時光則套上年輕副牌，展現好品味。

▲中村克佩戴法國珠寶品牌FRED靈感源自航海纜繩的Force 10手環。（圖／翻攝katsumi.221 IG）





▲中村克主攻短距離游泳，此次東奧參加男子100公尺自由式比賽。（圖／翻攝katsumi.221 IG）



中村克也與法國珠寶品牌FRED連結，曾在泳池畔戴經典Force 10手環留影，此系列手環設計靈感源自航海纜繩，可依喜好選擇鍊繩和材質，並為手鍊各個部位選配寶石，創作出專屬的手鍊。

▲中村克穿上Armani西裝英姿煥發。（圖／翻攝katsumi.221 IG）



►「柔道男神」楊勇緯私下超會穿！韓系歐爸風、Outdoor風通通帥到窒息

►歐米茄挺東奧男、女錶齊發 官方紀念品金銀幣套組賣光光

