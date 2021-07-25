國外經驗，解封後「6個場所」最易被感染　外出4個防疫神器一定要帶

▲7／27起台灣降至防疫二級，海外也有不少國家目前逐步開放，高染病風險場所還是要特別小心。（圖／pixabay、Pexels，以下同）

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中央日前宣布7／27即將將為防疫二級，大部分縣市都宣布開放有條件內用，加上降級讓許多企業都停止居家上班，大量的上班族將回歸辦公室，事實上2個月的居家生活，也有不少人已經累積「防疫疲勞」，要如何保護自己，國外解封後有6個場所是最容易被感染的地方，目前台灣疫苗施打率僅26%左右，外出還是要小心注意！

台灣自5月中疫情擴散至社區之後，近期確診人數趨緩，歷經超過2個月的防疫三級，官方宣佈從7／27降級至二級警戒，宣布室內50人，室外100人的許可範圍，且餐飲、美食街也可在防疫規定下開放內用，有專家引述去年底《Nature》雜誌刊出的美國研究，預測場所解封後最容易引發感染的場所，有6個地方被點名。

雖然官方已經有明確的用餐指引，包括隔板、人數管制、梅花座與安全距離，但用餐時需要拿掉口罩與可能發生得意外情況（像是有人不遵守距離等），該項所刊載的研究內容表示，提供完整服務的餐廳仍然是擁有最高傳染風險的地方。

▲提供完整服務的餐廳，感染風險最大。



再來的其他5大風險場所則分別為健身中心、咖啡館、旅館、提供部分服務的餐廳與宗教活動，多半是考驗取下口罩，以及人潮交錯等無法避免的空間。

▲健身中心、咖啡廳跟旅館也是感染風險較高的地點。



此外，有醫師建議在疫情期間出門，有4樣小物應隨身攜帶，減低被感染的風險，包括能隨時丟棄的手套，去人多地方先戴上，避免雙手直接接觸物品，並在進家門後立即丟棄；原子筆，需要簽名時就用自己的筆來簽，進電梯要觸碰按鈕時，也可以直接使用筆頭來按；因病毒透過飛沫傳染，外出時可以戴太陽眼鏡、護目鏡或是造型眼鏡；濕紙巾、乾洗手或是小罐分裝酒精，放在容易拿取或固定的位置，不要一昧用手在包包裡翻攪找尋。

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