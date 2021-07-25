fb ig video ETtoday search mobile

國外經驗，解封後「6個場所」最易被感染　外出4個防疫神器一定要帶

>

▲孫姓婦人不滿保全要求她戴口罩，竟故意朝對方打噴嚏。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲7／27起台灣降至防疫二級，海外也有不少國家目前逐步開放，高染病風險場所還是要特別小心。（圖／pixabay、Pexels，以下同）

編輯／借借

中央日前宣布7／27即將將為防疫二級，大部分縣市都宣布開放有條件內用，加上降級讓許多企業都停止居家上班，大量的上班族將回歸辦公室，事實上2個月的居家生活，也有不少人已經累積「防疫疲勞」，要如何保護自己，國外解封後有6個場所是最容易被感染的地方，目前台灣疫苗施打率僅26%左右，外出還是要小心注意！

▲▼口罩,車站,痘痘肌。（圖／翻攝自pixabay）

台灣自5月中疫情擴散至社區之後，近期確診人數趨緩，歷經超過2個月的防疫三級，官方宣佈從7／27降級至二級警戒，宣布室內50人，室外100人的許可範圍，且餐飲、美食街也可在防疫規定下開放內用，有專家引述去年底《Nature》雜誌刊出的美國研究，預測場所解封後最容易引發感染的場所，有6個地方被點名。

雖然官方已經有明確的用餐指引，包括隔板、人數管制、梅花座與安全距離，但用餐時需要拿掉口罩與可能發生得意外情況（像是有人不遵守距離等），該項所刊載的研究內容表示，提供完整服務的餐廳仍然是擁有最高傳染風險的地方。

▲▼ 用餐,吃飯,聚餐,餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲提供完整服務的餐廳，感染風險最大。

再來的其他5大風險場所則分別為健身中心、咖啡館、旅館、提供部分服務的餐廳與宗教活動，多半是考驗取下口罩，以及人潮交錯等無法避免的空間。

▲▼微解封健身房，醫曝3大風險。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲▼咖啡廳,咖啡店。（圖／免費圖庫pixabay）

飯店,住宿,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲健身中心、咖啡廳跟旅館也是感染風險較高的地點。

此外，有醫師建議在疫情期間出門，有4樣小物應隨身攜帶，減低被感染的風險，包括能隨時丟棄的手套，去人多地方先戴上，避免雙手直接接觸物品，並在進家門後立即丟棄；原子筆，需要簽名時就用自己的筆來簽，進電梯要觸碰按鈕時，也可以直接使用筆頭來按；因病毒透過飛沫傳染，外出時可以戴太陽眼鏡、護目鏡或是造型眼鏡濕紙巾、乾洗手或是小罐分裝酒精，放在容易拿取或固定的位置，不要一昧用手在包包裡翻攪找尋。

►百元店輸了！IKEA 7月份超狂「5折隱藏優惠」　特價只要19元起

►一天喝水挑「5個時機」可控制食慾　皮膚也會變更好

►IKEA「隱藏版必買小物」TOP5　第一名爆冷門，39元就能帶回家

關鍵字：

防疫, 小物, 疫情, 外出, 感染, 危險場所

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

「柔道男神」楊勇緯私下超會穿！韓系歐爸風、Outdoor風通通帥到窒息

「柔道男神」楊勇緯私下超會穿！韓系歐爸風、Outdoor風通通帥到窒息

追到只剩半條命！網公認「最難追星座」Top3，摩羯超難撩

追到只剩半條命！網公認「最難追星座」Top3，摩羯超難撩

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心 網傳超準「馬克杯心理測驗」！從「握杯方法」看出自己的潛在人格 Rosé、曾之喬都在背親民帆布包！　YSL新手袋「買大送小」CP值超高 斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟 奧斯塔羅12星座一周運勢0726-0801　摩羯看緊荷包、雙魚開花結果 性感歌后卡蜜拉走鐘！「素顏＋55身肥肚」模樣嚇翻網：認不出 國外經驗，解封後「6個場所」最易被感染　外出4個防疫神器一定要帶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面