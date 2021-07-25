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盤點東奧亞洲男神　台灣「泳壇歐巴」、「足球界臉蛋天才」齊聚

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▲▼ 王冠閎為亞瑟士拍攝形象照。（圖／翻攝eddie_wang123 IG）

▲王冠閎為亞瑟士拍攝形象照。（圖／翻攝eddie_wang123 IG）

Iliad／編輯

本屆東京奧運除了地主隊日本年輕「鮮肉」吸睛，其他亞洲血統的運動選手也有很有記憶點，包括台灣19歲的蝶式泳將王冠閔、南韓足球「臉蛋天才」鄭勝元、巴西與日本混血的體操男神Arthur Nory，都是高顏值代表人物。

▲▼ 王冠閎為亞瑟士拍攝形象照。（圖／翻攝eddie_wang123 IG）

▲王冠閎將挑戰奧運男子200公尺蝶式。（圖／翻攝eddie_wang123 IG）

▲▼ 王冠閎為亞瑟士拍攝形象照。（圖／翻攝eddie_wang123 IG）

▲王冠閎戴Seiko潛水錶出征東奧。（圖／翻攝eddie_wang123 IG）

台灣泳壇歐巴王冠閎
被稱為台灣「泳壇歐巴」的王冠閎，首度踏進奧運殿堂，將參加男子200公尺蝶式比賽。意義非凡的奧運初體驗行頭不簡單，他特別戴上Seiko潛水錶出征，在出發時已將腕錶調整成東京時間，讓自己進入比賽的備戰狀態。賽前他也為日本運動品牌亞瑟士（ASICS）拍攝形象照，精壯身材讓2萬粉絲都按讚。

▲▼ 南韓足球明星鄭勝元被譽為「足球界臉蛋天才」。（圖／翻攝seungwon_jeong IG）

▲南韓足球明星鄭勝元被譽為「足球界臉蛋天才」。（圖／翻攝seungwon_jeong IG）

▲▼ 南韓足球明星鄭勝元被譽為「足球界臉蛋天才」。（圖／翻攝seungwon_jeong IG）

▲鄭勝元在IG分享敷面膜照，相當注重保養。（圖／翻攝seungwon_jeong IG）

南韓足球臉蛋天才鄭勝元
被譽為南韓足球界「臉蛋天才」的鄭勝元，也是東京奧運高顏值的亞洲男神之一，24歲的他從2016年效力於大邱FC球隊，球場上一舉一動都是粉絲矚目焦點，他也不吝分享生活照滿足粉絲的好奇心，原來除了勤運動保持最佳狀態，他也很注重肌膚保養，大方秀貼面膜照。

▲▼ 燦爛笑容是Arthur Nory的正字標記。（圖／翻攝arthurnory IG）

▲巴西與日本混血的體操男神Arthur Nory。（圖／翻攝arthurnory IG）

▲▼ 燦爛笑容是Arthur Nory的正字標記。（圖／翻攝arthurnory IG）

▲燦爛笑容是Arthur Nory的正字標記。（圖／翻攝arthurnory IG）

巴西體操男神Arthur Nory
代表巴西登上奧運殿堂的27歲體操選手Arthur Nory，是巴西與日本混血，讓他一心想在東京奧運拿獎，獻給他來自沖繩的外祖父母與母親。他的混血臉孔辨識度極高，特別是一抹燦爛笑容，讓一票迷妹都融化了。

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關鍵字：

東奧, 東京奧運, 王冠閎, Arthur Nory, 鄭勝元

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