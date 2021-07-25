「早上醒來卻不餓」是老化徵兆！　5個壞習慣，讓你比同齡老10歲

▲幾種狀態顯示你正在老化，審視自己的生活習慣是否有地雷。（圖／Pixabay、unsplash，下同）

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剛起床正是開啟一天活力的時候，卻發現自己對於早餐興趣缺缺，身體停止進食了一整夜，起床後卻一點也不餓，有專家表示，若這種狀況有天突然發生，並維持了一段時間，有可能就是身體老化的徵兆，因為身體激素等情況改變，導致胃口不佳，5個生活習慣是地雷，不想被同齡叫阿姨，就別再持續踩。

喝進去的只選擇汽水、含糖飲料

根據美國的研究指出，碳酸飲料跟含糖飲料會讓細胞加速老化，蛋糕一天只能吃個一兩片，飲料一天可能能喝上好幾罐，糖分不但容易讓大腦要你吃進更多，甚至會影響生長激素分泌，每天好幾杯就會有更大的危害效果。

睡眠不足

睡得不夠或不好，影響的可不只是上班或上課沒有精神而已，睡覺時正是身體自我修復的時候，若長期睡眠不足，會造成認知程度降低，身體也會因為修護不足，老化得比別人快。

喜歡久坐、運動不足

很多瘦子覺得自己夠瘦，減肥只控制食慾，覺得不運動或長時間久坐也沒關係，也許你沒運動不需讓你擔心身形，但老化也可能找上你，久坐不動的習慣會產生很多後遺症，包括對皮膚產生的負面影響。

不愛防曬

皮膚老化的原因有很多，紫外線絕對是其中之一，事實上不僅是女生，連男生都該塗上防曬霜，即便是陰天，也可能碰上紫外線超標的日子，塗防曬霜減少紫外線對真皮層的傷害，不然皮膚老化後是不可逆的，後悔也來不及。

缺乏社交

多項研究顯示，喜歡獨自生活、不擅社交甚至逃避社交的人，都有可能會加速衰老，因為如何與他人溝通相處，甚至是為相處的關係或方式而煩惱的狀況，都是在刺激大腦活化，有預防大腦老化的作用，如果減少或停止生活上的社交行為、長期自我封閉都有可能會產生憂鬱傾向，也會讓身體衰老。

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