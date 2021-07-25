fb ig video ETtoday search mobile

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

>

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝jlo IG）

▲珍妮佛羅培茲穿約18,000元Valentino比基尼在豪華遊艇上慶生。（圖／翻攝jlo IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）昨慶祝52歲生日，男友「小班」班艾佛列克帶著她到南法玩，並租下豪華遊艇出海慶生，她也終於在IG分享她與舊愛擁吻的甜蜜照，正式宣布兩人復合，粉絲們除了連聲道恭喜，眼光更離不開她的火辣身材與時尚行頭，紛紛留言「希望將來到你那個年紀，也有這樣的身材」。

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝jlo IG）

▲52歲的珍妮佛羅培茲身材依然火辣。（圖／翻攝jlo IG）

當壽星的珍妮佛羅培茲精心打扮登上豪華遊艇，身穿要價約18,000元的Valentino V字圖騰比基尼，搭配Dolce & Gabbana印花罩衫，同時疊戴長短層次的金項鍊，以及Nick Fouquet帽子，她擺出各種性感pose拍照，展現天后氣勢。

▲▼ 珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝jlo IG）

▲珍妮佛羅培茲擁吻舊愛班艾佛列克，正式宣布復合。

最驚人的是珍妮佛羅培茲已52歲，臉蛋與身材毫不輸年輕女性，尤其胸部與招牌翹臀都未因年紀而下垂，而腹部線條也相當緊實，可見平日勤於健身的成果，也讓年輕美眉自嘆弗如。最後她又公開與男友班艾佛列克霸氣一吻的照片，52歲的生日真的很快樂。

►星・變美／53歲伊能靜「防腐級凍齡」網讚少女！靠6秘訣瘦回好身材

►盤點東奧亞洲男神　台灣「泳壇歐巴」、「足球界臉蛋天才」齊聚

關鍵字：

翹臀珍, 珍妮佛羅培茲, 班艾佛列克

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

盤點東奧亞洲男神　台灣「泳壇歐巴」、「足球界臉蛋天才」齊聚

盤點東奧亞洲男神　台灣「泳壇歐巴」、「足球界臉蛋天才」齊聚

東奧地主隊鮮肉出列！高顏值游將穿Armani帥翻　衝浪型男大曬肌肉

東奧地主隊鮮肉出列！高顏值游將穿Armani帥翻　衝浪型男大曬肌肉

喬治傑生獨寵台灣粉絲　3款專屬首飾傳遞正能量

喬治傑生獨寵台灣粉絲　3款專屬首飾傳遞正能量

歐米茄挺東奧男、女錶齊發　官方紀念品金銀幣套組賣光光 蕭敬騰604萬「鑽石之王」加持宣布大計畫　華麗項鍊還可當腕錶　 亮・珠寶／項鍊、手鐲像細緻織物　摩納哥王子妃被迷倒了 果汁系錶款清涼一「夏」　Swatch萊姆錶絲滑觸感不黏膩 「玉婆」、「賈姬」的伯爵珠寶錶登台　巧合撞翡翠面盤 LISA手插水蛇腰氣勢逼人　戴紅寶石鑽鍊秒變貴婦 喬治王子穿385元平價衣接地氣　燦笑過8歲生日

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面