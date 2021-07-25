翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

▲珍妮佛羅培茲穿約18,000元Valentino比基尼在豪華遊艇上慶生。（圖／翻攝jlo IG）



記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）昨慶祝52歲生日，男友「小班」班艾佛列克帶著她到南法玩，並租下豪華遊艇出海慶生，她也終於在IG分享她與舊愛擁吻的甜蜜照，正式宣布兩人復合，粉絲們除了連聲道恭喜，眼光更離不開她的火辣身材與時尚行頭，紛紛留言「希望將來到你那個年紀，也有這樣的身材」。

▲52歲的珍妮佛羅培茲身材依然火辣。（圖／翻攝jlo IG）

當壽星的珍妮佛羅培茲精心打扮登上豪華遊艇，身穿要價約18,000元的Valentino V字圖騰比基尼，搭配Dolce & Gabbana印花罩衫，同時疊戴長短層次的金項鍊，以及Nick Fouquet帽子，她擺出各種性感pose拍照，展現天后氣勢。

▲珍妮佛羅培茲擁吻舊愛班艾佛列克，正式宣布復合。

最驚人的是珍妮佛羅培茲已52歲，臉蛋與身材毫不輸年輕女性，尤其胸部與招牌翹臀都未因年紀而下垂，而腹部線條也相當緊實，可見平日勤於健身的成果，也讓年輕美眉自嘆弗如。最後她又公開與男友班艾佛列克霸氣一吻的照片，52歲的生日真的很快樂。

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