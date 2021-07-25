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綠茶婊撩男「魔性舉動TOP 5」　軟萌奶音、天然呆都輸了，第一名太佩服

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▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

▲心機女撩男有幾種魔性舉動，第一名實在太強。（圖／unsplash）

編輯／借借

在成長的歲月中，身邊總是會有一些外表看起來嬌羞無害，背後的一面其實是很可怕的做作角色，但是超奇怪的是女生一眼就看穿，男生卻怎樣都看不出來，不管是故意傻還是不在乎，總是會讓人翻白眼到後腦勺，日前《DailyView網路溫度計》透過關鍵引擎調查發表「女生覺得做作，男生卻融化的魔性行為」，看看前五名是哪些！

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

TOP 5　低頭露出嬌羞的表情
不管這是不是80年代，總之只要露出嬌羞表情就贏了啊！馬上撩中男生的心，還可以激起「她喜歡我嗎？」「想保護妳」的男子氣概，獨立自主的女漢子別懷疑，「害羞」絕對是吃得開的啊。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

TOP 4　適時的可愛疊字撒嬌
回到嬰童時代牙牙學語，或是用疊字來進行說明的方式，不要以為很白癡，事實上很多人都吃這套，其實這招有時候用是很可愛，每次見面都來這招，噁心程度可是會隨著年紀而增加的喔。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

TOP 3　用軟萌奶音輕輕說話
說話嗲嗲的聲音總是能激起男人的保護慾，在男性眼中女人味更是會加幾分，去除天生聲線因素，有些綠茶婊的說話聲音可馬上切換、即時力十足到讓人傻眼，如果知道這點也會樂在其中的男生，只能說他們很絕配。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

TOP 2　天然呆求保護的樣子
又是換醒男子氣概的大絕招，在男生面前一副超可愛，還自砍智商成為「天然呆」，不就是想要營造出無害的感覺嗎？既然心機這麼重，等到交往你就知道，遲早有天惹他不爽她回來對付你，馬上就有苦頭吃。

▲女性,女生,性感,噘嘴,公主病,裝可愛。（圖／unsplash）

TOP 1　自然嘟嘴吐舌微誘惑
這真的是耍性感最高階，應該是集結前幾項之大成，說是第一名絕對不為過！把握氣氛的瞬間，自然地吐出舌頭，是不是無害、可愛、性感全有了！視覺跟心理上都是誘惑力爆表，想要撩撩對方，建議學這招就好了，記得要練習到清純不做作，要做就做到位！

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 綠茶婊, 撩男

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