fb ig video ETtoday search mobile

FENDI新錶藏洋蔥　「時尚老佛爺」留下的Logo圖案躍上面盤

>

▲▼FENDI,Gucci 。（圖／公關照）

▲趙薇昨出席FENDI成都活動，佩戴F鍊結錶帶的金錶。（圖／翻攝zhaoweiofficial IG）

記者陳雅韻／台北報導

時尚品牌的腕錶系列與服裝、配件經典元素緊密相扣，以最新曝光的FENDI Timepieces秋冬腕錶系列為例，處處可見招牌F Logo圖案，更讓「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於1981年所為品牌設計、由兩個斜體手寫的F字母所拼成的logo圖樣「karligraphy」，成為面盤上的搶眼裝飾，也勾起人們對這位一代時尚巨擘的思念。

▲▼FENDI,Gucci 。（圖／公關照）▲▼FENDI,Gucci 。（圖／公關照）

▲FENDI Timepieces系列Forever Fendi 29 mm腕錶（左）88,500元， Forever Fendi 19 mm腕錶 70,500元。（圖／FENDI提供，以下同）

FENDI Timepieces共有Forever Fendi和Fendimania兩大系列，前者有錶徑29mm與19mm兩種尺寸，各有金色與黑色款式，均搭配珍珠母貝面盤與FF Logo鍊帶，最大差異是29mm錶款的面盤還加上鑲白鑽或黑鑽的「karligraphy」FF字樣，更具奢華感；而Fendimania新錶造型猶如寬版手鐲，由大型的金色或玫瑰金色F字樣作為錶框，配上等寬的錶鍊，俐落摩登。

▲▼FENDI,Gucci 。（圖／公關照）▲▼FENDI,Gucci 。（圖／公關照）

▲FENDI Timepieces系列Fendimania 腕錶（左）49,800元，Fendimania黑色搭金色Logo腕錶57,500元。

Gucci也常將服裝與配件系列經典的GG Logo與綠紅綠織帶，運用到腕錶設計之中，旗下G-Timeless系列腕錶從面盤到錶帶均為GG supreme帆布材質，同時點綴標誌性的金色蜜蜂圖案，讓人一眼就認出是Gucci之作。

▲▼FENDI,Gucci 。（圖／公關照）

▲Gucci布滿招牌Logo與蜜蜂圖案的G-Timeless系列腕錶。（圖／翻攝Gucci官網）

►創業家戴ZENITH鑽錶自信爆棚！　彩色錶帶隨心換

►錶上開打高爾夫球　蕭邦美鑽滑進貴婦心

關鍵字：

FENDI, Gucci

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

盤點東奧亞洲男神　台灣「泳壇歐巴」、「足球界臉蛋天才」齊聚

盤點東奧亞洲男神　台灣「泳壇歐巴」、「足球界臉蛋天才」齊聚

東奧地主隊鮮肉出列！高顏值游將穿Armani帥翻　衝浪型男大曬肌肉

東奧地主隊鮮肉出列！高顏值游將穿Armani帥翻　衝浪型男大曬肌肉

喬治傑生獨寵台灣粉絲　3款專屬首飾傳遞正能量 歐米茄挺東奧男、女錶齊發　官方紀念品金銀幣套組賣光光 蕭敬騰604萬「鑽石之王」加持宣布大計畫　華麗項鍊還可當腕錶　 亮・珠寶／項鍊、手鐲像細緻織物　摩納哥王子妃被迷倒了 果汁系錶款清涼一「夏」　Swatch萊姆錶絲滑觸感不黏膩 「玉婆」、「賈姬」的伯爵珠寶錶登台　巧合撞翡翠面盤 LISA手插水蛇腰氣勢逼人　戴紅寶石鑽鍊秒變貴婦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面