FENDI新錶藏洋蔥　「時尚老佛爺」留下的Logo圖案躍上面盤

▲趙薇昨出席FENDI成都活動，佩戴F鍊結錶帶的金錶。（圖／翻攝zhaoweiofficial IG）

記者陳雅韻／台北報導

時尚品牌的腕錶系列與服裝、配件經典元素緊密相扣，以最新曝光的FENDI Timepieces秋冬腕錶系列為例，處處可見招牌F Logo圖案，更讓「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於1981年所為品牌設計、由兩個斜體手寫的F字母所拼成的logo圖樣「karligraphy」，成為面盤上的搶眼裝飾，也勾起人們對這位一代時尚巨擘的思念。

▲FENDI Timepieces系列Forever Fendi 29 mm腕錶（左）88,500元， Forever Fendi 19 mm腕錶 70,500元。（圖／FENDI提供，以下同）



FENDI Timepieces共有Forever Fendi和Fendimania兩大系列，前者有錶徑29mm與19mm兩種尺寸，各有金色與黑色款式，均搭配珍珠母貝面盤與FF Logo鍊帶，最大差異是29mm錶款的面盤還加上鑲白鑽或黑鑽的「karligraphy」FF字樣，更具奢華感；而Fendimania新錶造型猶如寬版手鐲，由大型的金色或玫瑰金色F字樣作為錶框，配上等寬的錶鍊，俐落摩登。

▲FENDI Timepieces系列Fendimania 腕錶（左）49,800元，Fendimania黑色搭金色Logo腕錶57,500元。

Gucci也常將服裝與配件系列經典的GG Logo與綠紅綠織帶，運用到腕錶設計之中，旗下G-Timeless系列腕錶從面盤到錶帶均為GG supreme帆布材質，同時點綴標誌性的金色蜜蜂圖案，讓人一眼就認出是Gucci之作。

▲Gucci布滿招牌Logo與蜜蜂圖案的G-Timeless系列腕錶。（圖／翻攝Gucci官網）

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