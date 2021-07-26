Jennie「綁帶衣」纏美背超辣！看畫展不忘秀身材　加碼零贅肉螞蟻腰

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie前陣子一改過往長髮的氣質風格，以一頭率性短髮姿態登上《ELLE》韓版8月號封面，妹妹頭＋齊短髮造型引發網友熱議，近日曝光活動不多的她，更是不忘在IG Po出一系列美照，只見她一套惹火的背後鏤空綁帶上衣、繫繩一路交叉纏繞至招牌螞蟻纖腰，美背全露、火辣指數破表，讓粉絲們大飽眼福。

▲Jennie工作之餘不忘到處遊玩。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjan，以下同)

Jennie身為全球人氣團體BLACKPINK的一員，動向總是惹人注目，前陣子Jennie傳出與Rosé為錄製全新作品而悄悄地現身美國錄音，直到近日才返回韓國，究竟會有什麼新動向搔得粉絲們心癢癢。而Jennie也趁著工作之餘，到處走走踏青、參觀畫展，當然不忘順便更新IG，曬出美照寵粉。

▲Jennie背部的綁帶鏤空設計超惹火。

貼文中Jennie身穿MIU MIU短版綁帶上衣，看似包得緊緊的，其實背部鏤空設計超火辣，只見Jennie肩窩、美背全都一覽無遺，交叉而下的綁帶下看不見絲毫贅肉，緊實的螞蟻腰身完全經得起考驗，歐美辣妹風格令粉絲們直呼：「只有Jennie能駕馭」、「要被辣暈了」、「美背太絕了」。

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