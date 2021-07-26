fb ig video ETtoday search mobile

Jennie「綁帶衣」纏美背超辣！看畫展不忘秀身材　加碼零贅肉螞蟻腰

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie前陣子一改過往長髮的氣質風格，以一頭率性短髮姿態登上《ELLE》韓版8月號封面，妹妹頭＋齊短髮造型引發網友熱議，近日曝光活動不多的她，更是不忘在IG Po出一系列美照，只見她一套惹火的背後鏤空綁帶上衣、繫繩一路交叉纏繞至招牌螞蟻纖腰，美背全露、火辣指數破表，讓粉絲們大飽眼福。

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie工作之餘不忘到處遊玩。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjan，以下同)

Jennie身為全球人氣團體BLACKPINK的一員，動向總是惹人注目，前陣子Jennie傳出與Rosé為錄製全新作品而悄悄地現身美國錄音，直到近日才返回韓國，究竟會有什麼新動向搔得粉絲們心癢癢。而Jennie也趁著工作之餘，到處走走踏青、參觀畫展，當然不忘順便更新IG，曬出美照寵粉。

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie背部的綁帶鏤空設計超惹火。

貼文中Jennie身穿MIU MIU短版綁帶上衣，看似包得緊緊的，其實背部鏤空設計超火辣，只見Jennie肩窩、美背全都一覽無遺，交叉而下的綁帶下看不見絲毫贅肉，緊實的螞蟻腰身完全經得起考驗，歐美辣妹風格令粉絲們直呼：「只有Jennie能駕馭」、「要被辣暈了」、「美背太絕了」。

►夏日穿「水果印花裝」又甜又辣！精品＋小眾品牌一次盤點給妳挑

►少女招架不住的「愛心配件」特搜！CELINE耳環太浪漫　Rosé搶曬YSL皮帶


 

關鍵字：

Jennie, IG

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心

哥倫比亞射箭美女推特爆紅！神仙顏值被封「愛神丘比特」　網：射中我的心

連鎖咖啡第一槍！　路易莎7／27開放內用　星巴克討論中

連鎖咖啡第一槍！　路易莎7／27開放內用　星巴克討論中

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

高級臉陸女星撞衫IU慘輸　主因竟敗在「太帥氣」，網一面倒：IU更適合

綠茶婊撩男「魔性舉動TOP 5」　軟萌奶音、天然呆都輸了，第一名太佩服 斷髮掉髮好困擾？皮膚科醫師教「正確洗頭」：洗髮精是第2步驟 奧斯塔羅12星座一周運勢0726-0801　摩羯看緊荷包、雙魚開花結果 「早上醒來卻不餓」是老化徵兆！　5個壞習慣，讓你比同齡老10歲 Rosé、曾之喬都在背親民帆布包！　YSL新手袋「買大送小」CP值超高 梁詠琪45歲臉上沒細紋　每天用2瓶霜、自製面膜讓肌膚細緻零毛孔 翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面