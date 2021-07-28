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Jennie靠「一條細鍊」勒出性感螞蟻腰　網狂讚：這太不科學

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員Jennie近日積極籌備全新音樂製作，甚至遠赴美國洛杉磯錄製作品，Jennie也趁著工作之外到處遊玩、拜訪好友，這兩日回到韓國，才陸續Po出在國外拍的「庫存」照片，只見她接連以辣到不行的中空造型出鏡，其中纏繞在腰上的細膩金鍊，更凸顯了令人驚豔的超狂螞蟻纖腰。

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 纏繞在腰上的細鍊珠寶，凸顯了她令人驚豔的螞蟻纖腰身。（圖 / IG@jennierubyjane，以下同)

Jennie以歐美感辣妹風穿搭拍了不少美照，她一身ALEXANDER WANG粉紅衛衣套裝，搭配超長辮子，加上微微夾捲的瀏海，散發出甜甜少女氣息，而最搶鏡的莫過於她腰上，來自洛杉磯的手工珠寶品牌Jacquie Aiche的細鍊珠寶，Jennie大方撩起上衣，綴在她螞蟻腰身的腰鍊瞬間一覽無遺成為亮點，令粉絲們目瞪口呆直呼：「完全看不到贅肉」、「這要一直吸氣吧」、「太腰瘦了」。

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie換穿淡粉色的無袖套裝又甜又辣 。

另一套裙裝，同樣是出自ALEXANDER WANG，淡粉色的無袖套裝又甜又辣，中空設計照樣讓Jennie的緊實馬甲線全都露，只見Jennie不段變換姿勢擺拍，下半身也被眼尖網友們發現，似乎也點太寬鬆，轉到側邊時還能看見肋骨，引來粉絲們狂讚：「根本人間腰精」、「這腰太不科學了」。

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關鍵字：

Jennie, BLACKPINK, ALEXANDER WANG, Jacquie Aiche

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