泫雅Cosplay初音未來？全新藍綠髮色超搶眼　網：有點中二

▲泫雅全新藍綠髮色網友評價很兩極。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa，以下同)

編輯 / Jhen

有「性感小野馬」之稱的韓國女星泫雅，從不吝嗇在IG上曬出身材，除了以惹火造型深植人心外，毫不受限的穿搭風格更是讓她圈粉無數，近日著迷於特殊漂髮配色的她，再度曝光全新髮色，搶眼的藍綠立刻掀起網友們一陣熱議：「真人版初音未來」、「好像卡通人物」。

▲泫雅著迷於特殊漂髮配色。

都說漂頭髮是一條不歸路，而從今年新專輯回歸開始，泫雅的頭髮就從粉橘、淺金一路到粉金配色，甜美的春夏色調也讓不少女孩們先後跟上這波「泫雅同款」髮色，不過近日泫雅將頭髮染成飽和度超高的藍綠色，令網友們不禁聯想到日本知名的虛擬動畫人物初音未來，因為像這樣的藍綠色係，正是初音未來的招牌髮色。

而泫雅駕馭起來也獲得不少讚賞：「泫雅顏值什麼髮色都撐得住」、「藍綠色好顯白」、「很適合夏天」，不過也還是有網友們看不太習慣：「有點中二」、「好像Cosplay」。

▲泫雅在IG上曬出新髮色外不忘帶貨LOEWE氣球包。

近期晉升為LOEWE全球品牌大使的泫雅，在IG上曬出新髮色之餘，也不忘帶貨LOEWE氣球包，亮眼的黃色小包搭配泫雅的藍綠頭髮，在視覺上帶來降溫效果，碰撞出清新、涼爽的夏日穿搭，可以說是完美演繹了品牌代言人。

▲泫雅換上蕾絲裙後更像動漫人物。

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