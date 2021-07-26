連鎖咖啡第一槍！　路易莎7／27開放內用　星巴克討論中

▲路易莎宣布從7／27起依照縣市政府政策提供內用服務。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

官方日前宣布7／27降至防疫二級，餐飲跟美食街也可開放內用，因應疫情趨緩，除雙北與宜蘭較緩開放之外，其他縣市已率續公告開放，連鎖咖啡路易莎今（7／26）也宣布，將配合地方政府開放內用服務，洗手間也將恢復開放且加強清消，目前星巴克、85度C、cama cafe與丹堤尚在討論中，預計最快今天有結果。

今天是三級防疫最後一天，預計明（7／27）起就開始降至防疫二級，因之前「微解封」出現中央地方不同調，本次連鎖咖啡業者也謹慎觀望，但因為7／27降級解封在即，全台超過500間連鎖分店的路易莎咖啡，今正式宣布依照縣市政府規範，預計全台有超過222間開放內用與洗手間服務。

▲路易莎表示將實行梅花座與洗手間防疫指引。

路易莎表示，內用會遵循防疫指引，實施入店實聯制、量測顧客體溫與手部酒精消毒、間隔1.5公尺的梅花座；除了內用座位隔板，收銀區也再裝設隔板加強防疫，門市收銀人員實施「雙罩措施」，須配戴口罩與面罩，而各店因防疫考量，營業時間仍保有彈性調整空間，以各門市公告為準。

其他如伯朗咖啡則表示7／27會繼續維持禁內用，目前星巴克、85度C、cama cafe與丹堤均尚在討論中，預計最快今天有結果。

►百元店輸了！IKEA 7月份超狂「5折隱藏優惠」 特價只要19元起

►一天喝水挑「5個時機」可控制食慾 皮膚也會變更好

►IKEA「隱藏版必買小物」TOP5 第一名爆冷門，39元就能帶回家