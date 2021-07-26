黛妃姪女「父女戀」成真　穿蕾絲白紗嫁富豪美翻

記者陳雅韻／台北報導

2018年在英國哈利王子與梅根馬可婚宴上，已故黛安娜王妃的姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer）因外貌出眾大出風頭，被譽為最美賓客，打開她在時尚圈的知名度，立刻成為寶格麗（BVLGARI）品牌大使，近來更頻頻為義大利品牌Dolce & Gabbana宣傳，品牌昨於IG分享她穿訂製白紗的美麗模樣，替她宣布「父女戀」成真，與大她32歲的南非富豪麥可路易斯（Michael Lewis）於義大利完婚。

▲凱蒂史賓塞穿Dolce & Gabbana訂製蕾絲白紗出閣。（圖／翻攝dolcegabbana

IG）



▲新郎麥可路易斯是南非服飾集團Foschini董事長。（圖／翻攝TFG官網）

30歲的凱蒂史賓塞對於「父女戀」相當保護，曾在訪問時表明不想公開談論私人戀情，僅於去年一月爆出兩人已訂婚，男方是比她父親史賓塞伯爵更年長的南非零售服飾集團Foschini董事長麥可路易斯，因為新冠肺炎疫情婚禮延後，直到昨才曝光兩人已於義大利豪華莊園舉辦婚禮，威廉王子、哈利王子與史賓塞家族相當親密，但並未現身表妹的婚禮。

▲凱蒂史賓塞（右）在2018年哈利王子婚禮上大出風頭，被譽為全場最美賓客。（圖／美聯社）

凱蒂史賓塞於大婚當天，選擇穿上與她合作密切的Dolce & Gabbana特別訂製的維多利亞風蕾絲白紗，高領、羊腿袖的剪裁高貴典雅；晚間的派對她則換上同樣由Dolce & Gabbana操刀設計的花朵刺繡藍色蓬裙，展現義大利式的熱情活力，不過新娘美照都是由品牌公布，她本人仍相當低調，僅分享婚禮前與姊妹淘暢遊佛羅倫斯的開心合影。

▲晚宴時凱蒂史賓塞穿Dolce & Gabbana花朵刺繡藍色蓬裙，笑容甜美。



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