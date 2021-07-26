星巴克7／27起開放內用！　全台連鎖咖啡「店內喝懶人包」

▲星巴克宣布從7／27開放內用服務。（圖／翻攝星巴克官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

明（7／27）起防疫降至二級解封，除雙北、宜蘭地區之外，縣市政府宣布開放餐飲內用，連鎖咖啡星巴克也表示，明起配合地方縣市政府開放內用服務，繼路易莎、伯朗跟85度C公布之後進行表態，全台6大連鎖咖啡在「降二級」後內用政策一次看！

官方日前宣布明起降二級，餐飲跟美食街也可開放內用，繼連鎖咖啡路易莎與85度C宣布開放內用之後，星巴克也在大部分縣市開放內用服務了，業者表示配合各縣市政府規定，將適度開放內用服務，實聯制、隔板、梅花座與社交距離，洗手間也一起開放使用。

因之前「微解封」出現中央地方不同調，本次連鎖咖啡業者也謹慎觀望，但7／27降級解封在即，目前宣布內用包括星巴克、路易莎咖啡、85度C、丹堤、cama cafe除雙北之外全提供內用服務，而伯朗則表示7／27後將持續禁內用。

星巴克

7／27起全台開放內用，雙北內用暫不開放。

路易莎咖啡

7／27起全台開放內用與洗手間，營業時間則依各店地區不同調整。

85度C

7／27起全台開放內用，洗手間不開放，另持續停止提供重複外帶杯裝盛服務。

伯朗咖啡館

7／27起全台持續停止內用服務，並依疫情狀況再行公佈。

cama cafe

7／27起依地方政府公布，開放內用服務。

丹堤咖啡

7／27起依地方政府公布，適度開放內用服務，賣場百貨店以賣場措施為主。

註：以上內用政策均以當地縣市政府規定為準，並採滾動式調整。

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