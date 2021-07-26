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父親節禮物免燒腦　精品筆具、包款配件出列討好老爸

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▲▼ 父親節禮物 。（圖／公關照）

▲萬寶龍書寫工具是不少男士心中的禮物首選。（圖／萬寶龍提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

父親節即將到來，不妨從爸爸日常生活習慣與工作型態觀察，選擇適合他的禮物，德國精品品牌萬寶龍（Montblanc）除了展現品味的書寫工具，還有時尚耐用的豐富包款可供選擇；珠寶起家的寶格麗（BVLGARI）也有結合品牌DNA的男士配件，讓爸爸帥一下。

▲▼ 父親節禮物 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列環遊世界80天書寫工具。
 

書寫工具
送給爸爸書寫工具，可從他的書寫習慣選定鋼筆、鋼珠筆或原子筆，再從外型設計著手。萬寶龍從世界名著發想的大師傑作系列環遊世界80天書寫工具，結合靛藍色和波浪紋圖案，是優雅但又有設計感的筆具，能彰顯爸爸的好品味。

▲▼ 父親節禮物 。（圖／公關照）

▲萬寶龍風尚2.0系列小型後背包，36,000元。
 

包款配件
萬寶龍同時備有尺寸選擇豐富的包款配件系列，小從卡夾到大如後背包均備，當中風尚2.0系列皮件系列，採用藍、黑雙色調滑面皮革，襯以碳纖維印花圖案，適合商務人士又不失年輕氣息；珠寶品牌寶格麗也推出簡潔優雅的短皮夾，角落點綴銘刻BVLGARI BVLGARI圓牌增添亮點。

▲▼ 父親節禮物 。（圖／公關照）

▲寶格麗BVLGARI BVLGARI Man小牛皮編織銀手環（上）20,200元，黑色小牛皮短夾17,600元。（圖／寶格麗提供）
 

皮革手環
想讓爸爸時髦一下，巧搭首飾效果絕佳，可先由皮革手環開始入門，與腕錶疊戴輕鬆增添時尚感。寶格麗BVLGARI BVLGARI Man黑色小牛皮編織銀手環便是好搭配的款式，裝飾鐫刻品牌名的銀牌吸引目光。

►萬寶龍鋼筆出現紫色眼鏡　源自坎城影展評審主席的招牌特色

►Seiko海龜殼、武士殼錶挺海洋保育　經緯線面盤點出關懷地球
 

關鍵字：

父親節, 萬寶龍, Montblanc, BVLGARI, 寶格麗

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