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日本上半年「國寶級帥哥」TOP 3　町田啓太網瘋推「在我心中是世界級」

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日本女性時尚雜誌《ViVi》日前公布2021上半年「國寶級帥哥」，由讀者票選心中男神，以往排行榜都會分「NEXT」、「NOW」和「ADULT」部門，今天妞編輯就為大家整理各部門Top1男神寶座分別由誰奪得（笑）！

國寶級帥哥NEXT部門Top1：Raul

國寶級帥哥帥哥排行榜——NEXT部門，是選擇22歲以下，未來星途無量的男星，而此次獲得讀者票選Top1的是傑尼斯「Snow Man」成員「Raul」，Raul本名為「村上真都Raul」，是2003年生的小鮮肉，原為傑尼斯小傑尼斯組合成員之一。2021年Raul首次擔綱，出演漫改《青春特調蜂蜜檸檬蘇打》三浦界一角，喜歡甜甜戀愛劇的妞妞們不要錯過！

國寶級帥哥NOW部門Top1：松村北斗

 
 
 
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SixTONES（@sixtones_official）分享的貼文

國寶級帥哥帥哥排行榜——NOW部門，是選擇22至30歲間的男星，此次Top1是由入圍多次的傑尼斯「SixTONES」成員「松村北斗」榮獲寶座。松村北斗1995年出生，早期影劇作品包括：《私立馬鹿蘭高校》、《暗黑女教師》，而2021年由龜梨和也主演《Red Eyes 監視搜查班》，松村北斗在其中飾演駭客天才小牧要也讓人印象深刻。

國寶級帥哥ADULT部門Top1：町田啓太

 
 
 
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町田啓太（@keita_machida_official）分享的貼文 

國寶級帥哥排行榜——ADULT部門，則是選擇30歲以上男星，由妞妞們最愛的「町田啓太」拿下Top1！町田啓太應該不用妞編輯多做介紹了吧（笑）？自《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》一劇播出後，町田啓太的人氣就勢不可擋，而後又初主演《西荻窪 三星洋酒堂》，讓女孩深陷其魅力之中，妞編輯和網友一樣覺得：「這個Top1實質名歸！」

妞妞們心目中的男神有在各部門的Top1嗎？快來跟妞編輯分享吧！

Source：《ViVi》

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 國寶級帥哥, 日本

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