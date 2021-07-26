MAMAMOO頌樂被教練笑是豬！發狠練出「四塊巧克力腹肌」　超狂身材曝光

韓國人氣女團MAMAMOO隊長「頌樂（金容仙）」擁有公認的火辣身材，雖然160CM個頭不高，不紙片的緊實S LINE曲線、完美比例讓他成為女孩們的「名品身材範本」，之前還因為零修圖身材太不科學引爆熱議呢！

減肥女王頌樂拼了！畫報封面拍攝大挑戰

▲頌樂拍攝畫報。（圖／cstimes）

頌樂為了維持好身材，螢幕下嚴格又自律的身材管理也是業界出名，常常會在個人YouTuber頻道「솔라시도（solarsido）」分享私房飲食管理法、運動菜單，還會不時地進行短期減肥挑戰，實在是對自己超嚴格（笑），最近這位減肥女王又接下更地獄的戰書啦～

▲頌樂登上綜藝接受健身館長的挑戰。（圖／naver）

前陣子頌樂登上綜藝《社長的耳朵是驢耳朵》，接下健身房館長的挑戰書，為了拍攝「畫報封面」，開始密集進行高強度的運動訓練、外加更嚴苛的飲食管理，當時直接在節目中公開頌樂的「InBody」真實資訊，體脂也才22.4％的他，居然還被館長DISS「豬體脂是25％」，直接發狠讓頌樂卯起來狂練。（綜藝效果而已，大家冷靜喔！）

這身材太撩了！川字升級成「巧克力腹肌」

▲頌樂川字肌升級巧克力腹肌（圖／翻攝自IG@solarkeem）



▲頌樂曬出增肌減脂2個月成果。（圖／insight）

瘋狂增肌減脂2個月，頌樂在節目上曾透露：「想吃的都不能吃，超痛苦」，昨天在個人IG曬出最終成果啦！！！本來就擁有川字腹肌的他，居然更升級了！那腹部緊實的肌肉線條，仔細一看隱隱約約已經有了「4塊巧克力腹肌的輪廓」，畫報成果也完整呈現出女神巔峰狀態，讓網友們直呼：「這身材太狂了～」

【延伸閱讀】

MAMAMOO頌樂「水果3日減肥法」全記錄！鏟掉2KG但吃太爽被誤會：是吃播嗎？

奶奶離世後，MAMAMOO華莎獨自重回故居！「超催淚舉動」一播出逼哭20萬人

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！