職場新人7個「妝容」地雷！入職第一日必學　保持乾淨不高調為原則

不論是面試邀約還是入職第一日，對於社會新鮮人來說都是既緊張又興奮的日子，不過可別為了引人矚目而過於花枝招展地打扮，簡單乾淨的妝容＋正裝絕對是零失誤的組合。（當然，你也要先評估欲應徵或即將入職的公司，是何種產業、公司風氣如何等）今日編輯幫職場新人整理面試或入職時，7個最容易忽略的「化妝重點」，看完就不要再犯囉！

職場新人化妝注意事項1：保持乾淨

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前述已經有提過，「乾淨」是建立好印象的第一重要關鍵，因此不管是面試還是入職第一日，你的髮型、服裝都得維持整潔，而不是前一晚沒洗頭、服裝上還有污漬等，而妝容亦是如此，以淨白為主，所以眼影、腮紅、口紅等有色彩妝品盡量顏色選擇相近的，才不會讓人覺得過於花俏。

職場新人化妝注意事項2：底妝

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第2個重點則是「底妝」挑選，建議職場新人可以選擇比較安全的自然色或裸色為主，除了妝感保持輕薄為第一要件之外，也要注意持妝效果好不好。如果膚況比較不好的人可以選擇遮瑕度較高的底妝，不過還是老話一句「看起來乾淨」最為重要。

職場新人化妝注意事項3：眼影

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相信很多女孩都喜歡使用帶有珠光、亮粉的眼影，不過在面試或入職第一日，因為對職場風氣還不熟悉，過於醒目的眼影若不合時宜的話可能就會招人非議。保險起見，若必須要上眼影的話，建議以霧面眼影＋大地色為主，柔和霧面的效果可以讓妝容及整個人看起來比較沈穩。（粉色、橘色等特殊色都要評估使用）

職場新人化妝注意事項4：眉毛

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眼睛是人的靈魂之窗，許多人說從眼神就可以看出一個人的精神、真誠度，因此妝容中眼睛周圍最為重要。除了眼影之外，睫毛、眼線、眉毛都很重要。有關注彩妝趨勢的人應該都知道，前陣子「野生眉」相當流行，不過相較起來毛流比較難整理，若即將要面試或入職的社會新鮮人建議修掉雜毛，讓眉型保持乾淨、俐落。另外，濃眉、一字眉也要注意會不會破壞妝容的和諧感，完妝時可以自拍一張看看眉毛會不會過於突兀。

職場新人化妝注意事項5：唇膏避免大紅

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再來是完美妝容必備的唇膏，概念和前述一樣，過於鮮豔及特殊色請盡量避免，不過時常會有社會新鮮人選擇比較常見的紅色，紅色雖然相較之下比較正式，也很常被用於職場，但提醒大家要避免大紅，因為大紅會給人一種強勢的感覺，不管在面試或初入職場，難免會給人不太好的觀感。

職場新人化妝注意事項6：熟悉的化妝品

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綜合上述所說，面試和初入職場的妝容其實就是秉持著乾淨、不過於高調的原則，而編輯也要提醒各位職場新人，在這特殊的日子盡量不要用沒用過或不熟悉的化妝品，因為你無法預測它的效果、持妝度、是否符合你的膚況，用平日裡最熟悉的化妝品是最為保險的。（若要使用新產品也請提前試用個幾次，確認沒問題）

職場新人化妝注意事項7：不要香水

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最後，除了視覺上要給人建立好印象之外，氣味也是加減分的關鍵，不管是面試官還是職場第一次見面的同事，靠近你時嗅到汗味、油垢味，即使你的外表打扮地再得體，也會立馬被扣分！

一般人多會選擇噴香水來蓋過體味，不過這僅能維持一時，而且容易因為香水味道挑得不好，過於濃重、刺鼻都會讓人拒而遠之。最好的辦法就是利用沐浴乳或身體乳的自然香氣，因為它的香味不是覆蓋上去而是被吸收的，聞起來會比較近人。

以上7點為職場新人在面試或入職日時，常常會忽略的妝容注意事項，其實這兩個場合的重點都是為了讓HR、公司同事認識你，並且對你擁有良好的印象，保持乾淨、不高調，展現態度謙恭的一面，肯定可以加分！

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