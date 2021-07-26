變瘦也沒用！「5個習慣」讓你臉大、拍照總是不上相

▲5個生活習慣讓臉水腫變大。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

愛美女生都希望臉可以再小一點，不少女生即便已經很瘦，臉還是大大的很吃虧，其實臉大不一定是胖，除了先天骨架大，更多時候是因為日常不良習慣造成。日本節目《林先生が驚く 初耳學》就曾邀來專家分析，實測不少壞習慣都會讓臉變大，你也中鏢了嗎？



#習慣性翹腳

翹腳時因為兩腳施力及承受力道不同，容易使骨盤歪斜，脊椎也可能歪一邊，長時下來有機會使肩頸和頭部位置不正，當頸部淋巴、血液循環不順暢，臉部可能也會因此而浮腫。

#枕頭太高或是太軟

使用太高的枕頭，容易使氣管被壓迫機率大增，這樣一來阻礙血液，淋巴循環， 容易導致浮腫，而枕頭太軟則容易使頭部深陷其中，使得下巴至頸部筋膜一直處於伸展狀態，當彈性疲乏後，就會使下巴鬆弛，臉就顯大。

#喝水量不足

研究顯示，當體內水分太少時，身體機制會想辦法水分鎖住，以保身體的良好運作，因此每天最好攝取2000cc水分，才能使身體保持正常運作，自然避免水分停滯體內的水腫困擾。

#緊咬牙齒

當處於緊張狀態時，牙齒容易緊咬，咀嚼處於緊繃狀態，這個姿勢會給牙齒和下顎帶來壓力，臉部肌肉僵硬，使得咬肌發達，形成方形臉。

#愛吃重口味食物

水腫人都知道，鹽分攝取過量，容易使得體內的鈉離子含量多，當體內的電解質不平衡，水分就會容易留在組織間而導致水腫。

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