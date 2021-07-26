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【不斷更新】新光三越7／27起調回營業時間　百貨二級延長服務懶人包

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▲新光三越,新光三越信義新天地,信義區。（圖／新光三越提供）

▲新光三越宣布727後恢復營業時間。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

明（7／27）起官方宣布將為防疫二級，部分措施鬆綁，包括室內50人聚會，部分業種開放營業、餐飲有條件內用等，繼微風、SOGO宣布回復疫情前營業時間後，全台最大百貨連鎖新光三越今（7／26）也公布，從明起恢復原本營業時間，環球購物中心則表示除屏東店外，其餘5間分店將延後半小時打烊。

降級緩步解封，民眾準備迎回新生活，新光三越宣布全台15家分店，將同步依正常營運時間，並持續嚴格落實各項防疫措施，目前三級疫情期營業時間為上午11：30至晚上20：30，明起將開店時間提早半小時、閉店時間延後1至1.5小時。

Global Mall環球購物中心明起也將同步調整營業時間，全台6店營業時間為上午11：30至晚上20：30、屏東市則恢復疫情前營業時間，從上午11：00至晚上22：00，另強調持續升級增設多樣化的消毒設備，包括增設「員工防疫消毒門」、「人臉辨識溫測裝置」等。遠百則表示明起全面恢復正常營業時間，餐飲內用規範依各縣市政府規定執行。

7／27起回復調整賣場營業時間百貨如下：

全台新光三越
台北7店
週日至週四11：00～21：30
週五、週六11：00～22：00

台中中港店
週一至週五 11：00～22：00
週六、週日及例假日 10：30～22：00

嘉義垂楊店、台南2店、高雄2店
週一至週日11：00～22：00

全台SOGO百貨
台北三店、天母店：11：30~20：30
中壢店、新竹（巨城）店、桃園店：11：00～21：30（週五、六，假日前一天到22：00）

全台遠東百貨
遠百寶慶、A13信義遠百：11：00～21：30（週五、六，假日前一天到22：00）
其他分店：11：00～22：00

全台環球購物中心
屏東店：11：00～22：00 其他分店：11：30～20：30

微風
微風廣場、南京店、信義店、松高店、南山店：平日11：00～21：30；假日11：00～22：00
微風台北車站：10：00～22：00

京站時尚廣場
京站台北店、雙連爵士廣場、小碧潭店：11：00~20：30（不分平假日）

大江購物中心
週一至週四11：00～21：30
週五、週六、週日11：00～22：00

漢神巨蛋購物中心
週日至週四：11：00～22：00
週五、週六、假日前一天11：00～22：30

漢神百貨
週日至週四11：00～21：30
週五、週六、例假日前一天11：00～22：00

關鍵字：

二級, 解封, 降級, 營業時間, 百貨, 回復營業時間

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