fb ig video ETtoday search mobile

2021七夕禮物包包推薦！Dior、BVLGARI限定手袋好迷人　售價整理給你

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

一年一度的七夕情人節將至，還在煩惱要送另一半什麼禮物，好表達自己的甜蜜愛意，不論是想送人或是想買到犒賞自己，帶你來看Dior、Gucci、BVLGARI、Salvatore Ferragamo…各家精品牌所推出的情人節禮物包包，設計亮點與售價皆不錯過：

Dior

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以世界各地的童話故事作為靈感，運用心型籐格紋絎縫、黑白棋盤格紋及D’Amour掛飾，表達洋溢愛意的浪漫氛圍，帶領眾人暫時遠離塵囂並重返內心深處的童真世界，專為七夕帶來的DiorAmourt膠囊系列將Dior經典代表作換上新裝，包含針織毛衣、T-Shirt、Bob漁夫帽以及包款系列等。

Lady Dior

經典籐格紋絎縫壓紋改以愛心造型重新登場，換上紅色、黑色、白色的小羊皮革外衣，綴以標誌性的D.I.O.R愛心琺琅吊飾，傳遞七夕情人節的濃烈愛意，推出Micro、小型和中型尺寸。

▲Lady Dior（紅），NT$110,000

▲Lady Dior（白），NT$135,000

▲Lady Dior（黑），NT$165,000

小羊皮化妝箱包

以往運用棉麻面料打造的化妝箱包，在DiorAmourt系列換上細緻的小羊皮革回歸，一改經典藤格紋絎縫壓紋，佈滿包身的愛心造型圖案，搭配鮮豔的正紅色系，絕對是全場唯一的目光焦點。

▲小羊皮化妝箱包，NT$94,000

小羊皮後背包

對後背包情有獨鍾的你，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri也打造全新愛心藤格紋後背包，運用觸感極佳的小羊皮革，搭配吸睛度十足的鮮紅色，綴以金色金屬CD標誌，外出旅行務必帶上它。

▲小羊皮後背包，NT$110,000

BVLGARI

Serpenti Forever系列

在熱情仲夏登場的七夕情人節，寶格麗除了有璀璨的珠寶可以向情人訴說愛意，也精心籌備七夕限定款Serpenti Forever系列，將品牌經典蛇頭包與零錢包，搭配奢華的絲巾組合而成，Maxi Chain包款選用小羊皮打造包身，綴以紅鶴粉的細節設計，更能突顯象牙蛋白石色彩的迷人。

▲BVLGARI Serpenti Forever系列，NT$117,000-NT$124,000

Gucci

迎接農曆七月七日，Gucci從牛郎與織女的浪漫傳奇故事中擷取靈感，將俏皮可愛的蘋果化為心型圖案，注入品牌經典GG圖案帆布材質，打造浪漫又童趣的服裝與配件系列，並為了七夕情人節打造專屬的包裝設計，為情人們獻上獨一無二的獻禮。

Gucci Les Pommes七夕情人節系列Padlock小型肩背包

以蘋果心型所打造的專屬Gucci Les Pommes圖案，搭配Gucci經典GG Logo面料，運用淺粉色作為包蓋設計，隨包附有可調式的長背帶，提供手提、肩背、斜背等使用方式。

▲Padlock小型肩背包，NT$40,700

Gucci Les Pommes七夕情人節系列後背包

經典款後背包換上專屬Gucci Les Pommes圖案，綴以奶油白的包邊與手提把設計，搭配金屬拉鍊，使用上更加方便也好攜帶，大容量的空間縱使出趟遠門也適用。後背包，NT63,700

Salvatore Ferragamo

VIVA七夕情人節系列

將經典VIVA系列以象徵愛意的紅色玫瑰與夢幻粉色系重新演繹，為一年一度的七夕情人節帶來與眾不同的甜蜜祝福，VIVA迷你肩背包、VIVA小牛皮托特包皆換上新外衣，粉嫩底色綴以鮮紅的玫瑰花朵，帶點古典風情的少女心，還有小卡夾和休閒鞋。

▲小牛皮卡夾，NT$19,900、小牛皮迷你肩背包，NT$39,900、小牛皮托特包，NT$79,900、粉色印花休閒鞋，NT$25,900

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

盤點父親節商務人士禮物推薦，公事包、後背包、皮夾、領帶、開車鞋...為老爸打造質感內斂的紳士風格

10分鐘超高效爆汗運動，穿上極致緩震科技的NB 1080v11，跟著咪咪愛運動的居家健身菜單拉緊妳的下半身曲線！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 七夕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句

越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句

「佔有慾爆棚星座」Top 3！　天蠍才第三、 冠軍容不下一粒沙

「佔有慾爆棚星座」Top 3！　天蠍才第三、 冠軍容不下一粒沙

香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」 郭婞淳小桃紅戰袍品牌UNDER ARMOUR打折了！官網殺5折　粉絲準備買爆 楊勇緯歸國包上「柔道小熊」意外爆紅！男神同款搶光　網：戀愛了 星巴克隱藏版「星光玻璃杯」低調現身　銀灰典藏系列開賣 一擦自帶美肌濾鏡！YSL、植村秀「全能妝前乳」防曬+妝前+飾底一瓶搞定 掉髮人快看！專家曝5類「生髮食物」　揮別稀疏養出好髮質 黛妃姪女嫁大32歲富豪連換5套禮服　馬甲裝束出魔鬼身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面