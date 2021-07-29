2021七夕禮物包包推薦！Dior、BVLGARI限定手袋好迷人　售價整理給你

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

一年一度的七夕情人節將至，還在煩惱要送另一半什麼禮物，好表達自己的甜蜜愛意，不論是想送人或是想買到犒賞自己，帶你來看Dior、Gucci、BVLGARI、Salvatore Ferragamo…各家精品牌所推出的情人節禮物包包，設計亮點與售價皆不錯過：

Dior

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以世界各地的童話故事作為靈感，運用心型籐格紋絎縫、黑白棋盤格紋及D’Amour掛飾，表達洋溢愛意的浪漫氛圍，帶領眾人暫時遠離塵囂並重返內心深處的童真世界，專為七夕帶來的DiorAmourt膠囊系列將Dior經典代表作換上新裝，包含針織毛衣、T-Shirt、Bob漁夫帽以及包款系列等。

Lady Dior

經典籐格紋絎縫壓紋改以愛心造型重新登場，換上紅色、黑色、白色的小羊皮革外衣，綴以標誌性的D.I.O.R愛心琺琅吊飾，傳遞七夕情人節的濃烈愛意，推出Micro、小型和中型尺寸。

▲Lady Dior（紅），NT$110,000



▲Lady Dior（白），NT$135,000



▲Lady Dior（黑），NT$165,000



小羊皮化妝箱包

以往運用棉麻面料打造的化妝箱包，在DiorAmourt系列換上細緻的小羊皮革回歸，一改經典藤格紋絎縫壓紋，佈滿包身的愛心造型圖案，搭配鮮豔的正紅色系，絕對是全場唯一的目光焦點。

▲小羊皮化妝箱包，NT$94,000



小羊皮後背包

對後背包情有獨鍾的你，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri也打造全新愛心藤格紋後背包，運用觸感極佳的小羊皮革，搭配吸睛度十足的鮮紅色，綴以金色金屬CD標誌，外出旅行務必帶上它。

▲小羊皮後背包，NT$110,000



BVLGARI

Serpenti Forever系列

在熱情仲夏登場的七夕情人節，寶格麗除了有璀璨的珠寶可以向情人訴說愛意，也精心籌備七夕限定款Serpenti Forever系列，將品牌經典蛇頭包與零錢包，搭配奢華的絲巾組合而成，Maxi Chain包款選用小羊皮打造包身，綴以紅鶴粉的細節設計，更能突顯象牙蛋白石色彩的迷人。

▲BVLGARI Serpenti Forever系列，NT$117,000-NT$124,000



Gucci

迎接農曆七月七日，Gucci從牛郎與織女的浪漫傳奇故事中擷取靈感，將俏皮可愛的蘋果化為心型圖案，注入品牌經典GG圖案帆布材質，打造浪漫又童趣的服裝與配件系列，並為了七夕情人節打造專屬的包裝設計，為情人們獻上獨一無二的獻禮。

Gucci Les Pommes七夕情人節系列Padlock小型肩背包

以蘋果心型所打造的專屬Gucci Les Pommes圖案，搭配Gucci經典GG Logo面料，運用淺粉色作為包蓋設計，隨包附有可調式的長背帶，提供手提、肩背、斜背等使用方式。

▲Padlock小型肩背包，NT$40,700

Gucci Les Pommes七夕情人節系列後背包

經典款後背包換上專屬Gucci Les Pommes圖案，綴以奶油白的包邊與手提把設計，搭配金屬拉鍊，使用上更加方便也好攜帶，大容量的空間縱使出趟遠門也適用。後背包，NT63,700

Salvatore Ferragamo

VIVA七夕情人節系列

將經典VIVA系列以象徵愛意的紅色玫瑰與夢幻粉色系重新演繹，為一年一度的七夕情人節帶來與眾不同的甜蜜祝福，VIVA迷你肩背包、VIVA小牛皮托特包皆換上新外衣，粉嫩底色綴以鮮紅的玫瑰花朵，帶點古典風情的少女心，還有小卡夾和休閒鞋。

▲小牛皮卡夾，NT$19,900、小牛皮迷你肩背包，NT$39,900、小牛皮托特包，NT$79,900、粉色印花休閒鞋，NT$25,900



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