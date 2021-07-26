許凱天生衣架子有圖為證！香奈兒、寶格麗搶著合作　時尚行頭每一套都帥

出道當年就和吳謹言一同演出古裝劇《延禧攻略》成名的許凱，以年輕、帥氣的面孔，加上185公分的衣架子身材，不僅戲劇邀約不斷，代言活動更是一個接著一個，雖然在《延禧攻略》後人氣略有下跌，不過近期又憑著陸劇《你微笑時很美》、《千古玦塵》成為2021最新霸屏男星。

Fendi



許凱爆紅後，無數合作找上門，最新受邀出席Fendi 2022春夏男裝大秀，成為品牌中國區的座上賓客代表，與韓國男星李棟旭一起擔任活動宣傳明星，活動前搶先穿上Fendi男裝系列，並搭配明星包款Peekaboo，展現應景夏日的活力氛圍。

在這之前，許凱就與Fendi保持友好關係，由創意總監Silvia Venturini Fendi與紐約藝術家Sarah Coleman聯手打造的Summer Vertigo系列問世時，許凱就曾換上Summer Vertigo系列服裝與包款拍攝形象照，不同於此次男裝大秀的活潑，照片看起來更年輕一些。

Chanel

雖然品牌沒有特別推出男裝，不過許凱也曾為Chanel Coco Crush加持，穿著香奈兒黑色大學T，搭配經典菱格紋圖騰，集力量、細膩、簡約且剛柔並濟的Coco Crush系列拍攝一組時尚大片。

BVLGARI

2021年6月初，寶格麗在上海開幕的Serpenti限時快閃店，許凱以神秘嘉賓的身份現身站台，不同於前面休閒、率性的穿著，這次他換上深色西裝、長褲，搭配BVLGARI Serpenti系列珠寶，帥氣度不用多說，直接往下滑看照片。



Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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