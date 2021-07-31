盤點好品味商務配件！鈦金屬眼鏡、開車鞋　為老爸打造質感內斂的紳士風格

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

父親節即將到來，本次以商務人士為主題，為各位盤點各式單品，讓親愛的爸爸在工作之餘，也能展現絕佳個人品味。

黑灰色尼龍後背包和公事包是商務人士不會退流行的款式，耐用耐看的黑灰色尼龍更能夠彰顯低調質感，漸變色的品牌 GANCINI 印花呈現經典的永恆特質。Nylon SF 是 Ferragamo 早秋所推出的全新系列，透過品牌兩個經典標誌「Gancini」與「SF」彰顯鮮明的形象。尼龍面料更使用再生尼龍ECONYL®作為製作原料，以可再生材料來減少生態足跡。系列展現屬於現代紳士的收納需求，彰顯獨特氣質，

▲（上）NYLON SF 黑灰色尼龍後背包，NT$58,900、（下）NYLON SF 黑灰色尼龍公事包，NT$53,900。

除了公事包，皮夾類也是商務人士不可或缺的必備單品，無論長夾還短夾，配上簡單大方的黑色，實用性質與質感兼具。

如果你的爸爸有戴眼鏡，不妨在佳節之際為他換上一副擁有當代線條的時髦眼鏡，丹麥皇室御用眼鏡品牌 LINDBERG 及日本眼鏡設計師品牌 EQUE. M，在智慧知性與格調設計之間，將父親眼神中的歷練，轉換為一副副帶有靈魂與溫度的絕妙好鏡。這是 LINDBERG 與溥儀眼鏡所推出的第 10 個聯名款式，全新的鈦金屬長方形鏡框， 專為亞洲人臉型設計，內框的醋酸纖維原料有助穩固整體，大大提升佩戴時的舒適度。

▲透明色前框金屬銀框平光眼鏡，NT$23,000。



如果偏愛低調簡約實穿的款式，一件擁有上乘面料與工藝製作的西裝外套可以滿足各種場合的造型，無論休閒還是正式場合都能呈現不同的紳士型格。

商務人士的造型不用一成不變，運用單品細節的搭配就能呈現不同的樣貌，領帶會是一個好選擇，除了深藍色系，不妨嘗試大膽的紅色緹花領帶，讓爸爸的造型增添年輕氛圍！豐富多樣的緹花領帶，採用最上乘的布料製作，以經典印花搭配頂級材質，打造季節裡最時髦摩登的佳節禮物。

另外，此次更推出多款時尚入門的紳士配件。特別是融合經典元素並以品牌 Gancini 標誌設計的精緻袖釦與高級皮帶，尤其皮帶一直是 Ferragamo 的熱門品項之一，其中 Gancini Logo款式更是近期極為受歡迎的配件，是入門款禮物的最佳選擇。

Driver 開車鞋是不少爸爸喜歡的款式，橡膠鞋底好穿舒適以及優雅簡約的線條是其特點，鞋款採用創新製作工藝製作而成，減少了化學用品與水的使用量。本系列共推出具有經典 Gancini 釦飾與低調簡約風格的兩款開車鞋，獨家設計，精緻優雅，給予父親更多樣化的選擇。

▲DRIVER麂皮開車鞋（黃、藍），NT$24,900。（黑色小牛皮）NT$23,900。



一名深具品味的商務人士怎能缺少高級書寫工具，萬寶龍製造的書寫工具， 除了頂級工藝外也同時注入令人為之一亮的創新設計，比如品牌深受品味人士歡迎的 大師傑作系列環遊世界 8 0 天書寫工具，靈感取源自經典世界名著， 揉合優雅靛藍色和波浪紋圖案之設計元素，展現奢華內斂的紳士風範。

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