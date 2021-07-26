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安格斯12星座一周運勢7／26-8／1　金牛擋不住美食誘惑、天秤桃花多

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牡羊座　3.21~4.20

這週羊座特別容易把注意力放在那些不順遂的小事上，擺臭臉的頻率上昇，但世上哪有事事如意、十全十美的事呢？這段時間的羊座一副拒人於千里之外的表情，人氣像洩氣的皮球般直直落，不想身邊少了朋友多了小人，就要找回那個善良可愛的自己。感情上只要耐心、百折不撓的和對方溝通，以往的不愉快都可一掃而空。

金牛座　4.21~5.20

雖然有心想克制食慾，但一時的忍耐只是讓你下一餐吃更多，這週牛座對美食的誘惑幾乎完全沒有免疫力，最好能調整好自己運動和進食的節奏，吃得多也要動得多才健康！此時感情運勢有些起伏，或許需要你關注的事情太多了，讓你無心專注經營現在的感情，不過此時貴人運極佳，單身者可透過朋友介紹遇見不錯的對象。

雙子座　5.21~6.20

雖然溝通、說話向來是雙子的強項，不過人外有人天外有天，本週的雙子特別容易在與人互動上出問題，別以為自己跟他人很熟，態度就可以囂張，愈是交情好的工作夥伴你愈不能得罪，否則之後的麻煩事愈來愈多。感情尚不明朗，適時放鬆，愛情自然會水到渠成。已經有戀情的只要拉近彼此距離，在一起不管做什麼都開心。

巨蟹座　6.21~7.21

愛情運有逐漸明朗化的趨勢，無論答案是YES or NO，至少都有了底，這週蟹蟹原本在暗地裡進行的一段曖昧關係，有機會漸漸浮上檯面、出現曙光，可拭目以待。至於工作上愈是忙碌愈別想偷懶，如果真的太緊繃就不妨走到戶外接近大自然，呼吸新鮮的空氣，讓自己身體和心靈都放鬆一下。

獅子座　7.22~8.22

水星進駐本命宮位，加上太陽坐命，讓獅子本週運勢如虎添翼、勢不可擋，此時的你執行力強大，不妨把這股能量發揮在工作上，過去一直想做但一直被耽擱的規劃，不妨選在此時去做，也許會有出人意表的結果。桃花為數不少，但真正發展成為穩定關係的機率並不高，大都是一時的機運。

處女座　8.23~9.22

處女座愛情運勢持續開出紅盤，單身者有機會從共同的興趣、嗜好中認識心儀的對象，會因為有共同的話題打開話匣子，互動非常好。不過要有耐心培養這段感情，多花點時間觀察彼此的互動。工作上煩憂不已，你有很大機會接了吃力不討好的事做，只能把吃苦當吃補，好好給自己的職場EQ進補一下！

天秤座　9.23~10.22

秤座本週運勢行情依然看俏，除了財運未開，投資要睜大眼以外，愛情、工作的表現都不錯，尤其單身的天秤座，能在工作中結識與自己志趣相投的對象，桃花運勢好，自信一來異性緣也就源源不斷。金錢表現令人擔憂，不過此時一動不如一靜，與其大費周章急著調整資產，倒不如靜觀其變先檢討自己的花錢如流水的壞習慣。

天蠍座　10.23~11.22

火星10宮之下，蠍座的事業運將默默被刺激，這週的你有許多想要達成的目標在心中醞釀，只要一有機會就想大展身手，不過比起激進、積極的態度，這週建議還是保守一點，做好最好、最壞的打算，至少事情的結果都能在掌握中。此時已經有戀情的蠍座，兩個人之間可能有許多時候會出現摩擦，說話請多留點餘地。

射手座　11.23~12.21

射手座金星、火星呈現良好的相位，本週職場人氣旺，你的熱心、積極不但能贏得長官正面讚賞，對自己也有一波不小的助力。而感情同樣是這週值得嘉許的部分，對有對象的人，感情很有小別勝新婚的味道，儘管工作忙碌但情感卻一天比一天濃；沒對象的也不寂寞，傾慕你的大有人在，倒不忙著做出抉擇。

摩羯座　12.22~1.19

事業宮位壓力湧現，太在意自己的表現，恐怕會患得患失反而更失常！這週的摩羯一直無法放鬆，職場上來自四面八方的壓力與評價，讓你心事重重，無論情勢如何不利，都別忘了初衷，咬牙堅持。至於感情，有時機會已明擺在眼前，但因你的猶豫不決考慮再三，原本看得見的良緣，很可能一溜煙似的一下子就沒影了。

水瓶座　1.20~2.18

隨著水星的移轉，本週瓶座鬥志有逐漸消褪的傾向，工作上需要一點外來的刺激，不然此時的表現中規中矩，雖然努力，但卻容易被忽視。愛情關係進展反而走旺，未來這週與情人、心上人的相處愉快而自然，如果有心的話，那麼甜蜜的愛情實在是離你不遠了。而已經有戀情的感情也相當好，適度的關心可讓愛情更加溫。

雙魚座　2.19~3.20

本週魚座各方面運勢表現都在水準之上，特別是工作上有勞有得，比其它人更容易受到注目，積極表現就能得到加分（但出槌的表現也很容易扣分）。桃花、感情運勢有一波增強的力道，單身者近期會有很多邂逅機會從四面八方出現，只是這段時間出現的對象，都不一定很合你的意，如果真的沒FU別勉強投入。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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