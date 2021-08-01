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5款今夏必備髮飾！韓系金屬鯊魚夾、日系大腸圈　一秒變成仙女小姊姊

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

以髮飾起家的POYA寶雅，2021年夏天近期引進多款日韓髮飾，從近期討論度極高的偷心馬尾造型使用的大腸圈髮束，到韓劇中定番的珍珠鯊魚夾、正韓髮圈、髮帶都有。

髮飾也能變成穿搭小飾品

POYA寶雅今年夏天近期引進多款日韓髮飾，從時髦度激增的大腸圈束、不咬髮絲彈力質感髮圈、韓國小姐姐必備的金屬大抓夾或霧面鯊魚夾。除了綁在頭髮上，韓國女生也流行將鯊魚夾夾於手提袋的皮帶上作為裝飾，或將大腸圈髮束裝飾於手腕上，讓髮飾變成為夏天最亮眼的小飾品。

日系絲緞大腸圈髮束

想營造出無害卻讓人毫無抵抗力的韓妞髮型，使用一般黑色髮圈綁髮過於平凡，建議可以透過軟萌風格的蓬鬆造型大腸圈髮束，搭配唯美的緞絲材質，不論是綁起馬尾或公主頭，都能呈現溫柔感。戴在手腕上也很適合。

韓系金屬線型鯊魚夾

無論長短髮都能輕鬆駕馭，不管是側邊夾髮，或是在後方夾成公主頭都適合。金屬色系加上細緻線條感，比一般鯊魚夾更有質感！

小姐姐必備珍珠系髮飾

以今年流行的金屬線條再搭配小珍珠點綴，夾起頭髮一秒變成仙女小姊姊，隨意夾起就有種知性美。

正韓系髮圈

以圍繞方式綁起慵懶韓式低馬尾或丸子頭，簡單又有質感。正韓款髮圈可以輕鬆運用在多種髮型，而且不咬髮絲、彈力又好，即使手殘的人也能輕鬆搞定。

質感髮帶

瞬間提升穿搭質感，低調的散發著軟萌感十足的氛圍，絕對是今年夏天必備的小飾品。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮飾, 鯊魚夾, 大腸圈, 髮帶

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