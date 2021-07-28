《雅信傳》全智賢近40歲仍是少女模樣！4招凍齡保養　清潔時最注重一點

韓國女星全智賢近日為宣傳《屍戰朝鮮：雅信傳》公開露面，出道多年的她不管是膚況或身材都保持得超完美，完全看不出來今年就要滿40歲，還生了兩個寶寶！繼續往下看她的凍齡小撇步，絕對要學起來～

「多喝水」從體內開始保養

維持好膚況的第一步，全智賢每天都至少會喝2000c.c的溫開水，尤其她是混合偏乾肌，秋冬的韓國更為乾燥，除了外在保養，從體內補充水份也非常重要，除此之外也會攝取富含維他命Ｃ的水果，像是柳橙、奇異果等等，補充養份之外也幫助維持肌膚的透亮。

清潔最重視「速度」

來到清潔的步驟，在卸妝的時候全智賢會非常仔細，輕柔按摩把所有彩妝都去除掉，但在使用洗面乳時不會讓泡沫停留在臉上太久，會確實但迅速的清潔，以免帶有髒污的泡沫對肌膚造成刺激或是更乾燥。

「美白」融入生活

關於保養，除了基本的補水、保濕，是身為偏乾肌的全智賢少不了的步驟，但她更重視肌膚的亮白，除了一定要擦完防曬才出門、且隨時補擦外，在訪問中她也提到過「我一年四季都會使用美白產品，就連底妝也會挑選有亮白效果的」，並且會均勻混合亮白產品後均勻擦上臉，輕柔按摩後利用手掌的溫度包裹整張臉，使保養品效果更好之外也透過按摩手法維持小臉。

「運動」維持身心健康

不僅是飲食和保養，全智賢23歲起養成了運動的習慣，慢跑、瑜伽、游泳等等都是很好的選擇，不僅能為演出動作戲儲備體力，也因此維持年輕的心態和健康的膚質。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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