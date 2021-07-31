看《千古玦塵》周冬雨學「內雙眼妝」　3重點畫出高級淡顏臉

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

眼睛張開眼妝就消失、容易畫的太兇⋯以上都是內雙或單眼皮的女生常見的困擾，近期陸劇《千古玦塵》熱播中，回歸小螢幕的周冬雨清新卻高級的淡顏感妝容，就是內雙、單眼皮很好的妝容參考。

什麼是淡顏？

簡單來說就是五官在臉上佔的比例比較小、留白較多，整體臉型線條圓潤，骨骼感也比較不明顯，周冬雨就是典型的類型。

毛絨感自然眉型

單眼皮、內雙眼的人常常會被覺得看起來很兇，這時選擇自然不過粗、有毛茸茸感覺的眉毛，並且不過度強調眉峰，能讓整體看起來比較柔和、乖巧，甚至有看起來年紀比較輕的感覺。

半截式眼線

因為睜眼眼線就會不見，所以常常眼線越畫越粗，過濃的妝感反而更不自然，也容易讓顯得有點混濁，周冬雨的眼線也是從眼球的尾端開始延伸，讓人看起來更有精神。

霧面低飽和眼影、眼中睫毛最重要

如果想走自然清新的路線，眼影的顏色選擇盡量清淡，可以選用霧面的眼窩色上在眼頭、眼尾，達到消腫的效果就好，睫毛反而更重要，尤其是眼球正上方位置的睫毛，夾得夠翹、刷得夠纖長分明，就能自然地讓眼神變得更加靈動。

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