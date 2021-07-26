沛納海首發萬年曆奧秘藏錶背　價格極具競爭力

▲沛納海沛納海專利鉑合金打造的Luminor Perpetual Calendar Platinumtech™ 萬年曆腕錶44mm， 2,080,100元。（圖／沛納海提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

繼陀飛輪、三問、月相等複雜功能錶款，沛納海（Panerai）近日推出品牌首款萬年曆腕錶，分別為專利鉑金打造、年度限量100只的Luminor Perpetual Calendar Platinumtech™ 萬年曆腕錶44mm ，以及年度限量270只的紅金款Luminor Perpetual Calendar Goldtech™ 萬年曆腕錶44mm，令人驚豔的是面盤非傳統萬年曆密密麻麻的布局，依然維持一貫的簡潔，原來將閏年顯示、月份、西元年份、動力儲存顯示置都低調置於錶背了。

▲沛納海將閏年顯示、月份、西元年份、動力儲存顯示置於錶背。



第一眼見到沛納海Luminor萬年曆錶，只見面盤上顯示時、分、兩地時間、三時位置的星期和日期顯示、九時位置的小秒盤和日夜顯示，若不是六時位置的萬年曆字樣提醒，可能以為是一只兩地時間錶而已，其實奧秘藏在錶背，閏年顯示、月份、年份、動力儲存顯示全置於錶背，特別的是年份採四位數顯示，在同類錶款中實屬罕見，紅金款約1,445,000元，極具競爭力。

▲沛納海紅金材質Luminor Perpetual Calendar Goldtech™ 萬年曆腕錶44mm，1,445,000元。



愛馬仕（Hermes）同樣有兼具兩地時間功能的萬年曆錶Slim d'Hermès Quantieme Perpetuel，設有快調按把容易調校，2015年推出以來滿足需要往來不同時區洽公或旅遊的消費者，今年錶款換上新裝，以更活潑的雙材質呈現，錶殼主體是5級鈦金屬，標圈則是鉑金或玫瑰金材質。

▲愛馬仕玫瑰金與鈦金屬材質的Slim d'Hermès Quantieme Perpetuel 兩地時間萬年曆腕錶，1,119,900元。（圖／愛馬仕提供）

►沛納海老帆船甲板紋當面盤 錶側雕龍紋徽章助威

►風・Luxury／「錶王」綠面錶身價飆13倍拍出！ 網友喊「炒過頭」



