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營養師揭「身體保護力下降」6大警訊：莫名發熱、容易疲累要小心

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▲▼營養師曝保護力下降6徵兆。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師教飲食3關鍵，幫助養出良好保護力。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

自本土疫情爆發以來，應該不少人都深有體會，除了做好戴口罩、勤洗手消毒等自主防疫工作，身體自身保護力也是幫助對抗病毒威脅的重要關鍵。但知名營養師高敏敏就提醒，有些人看起來很健康，其實保護力卻很差，身體更會發出警訊，她不僅揭秘保護力下降身體會顯示的6個「症狀」，也加碼養出「防護金鐘罩」該怎麼吃的3大關鍵。

＃保護力下降的6大警訊

1.腸胃不舒服

若常便秘、脹氣或拉肚子要小心，腸道是人體的「第二個大腦」，決定人體70%的保護力，若腸道菌叢、菌相差，身體就會發出警訊求救。

2.過敏

像是眼睛癢、鼻子癢或打噴嚏、咳嗽等，當保護力下降，對外來刺激也就仍易發生過敏反應。

▲▼營養師曝保護力下降6徵兆。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.疲勞易累

長期慢性疲勞也會影響身體保護力，相互影響進而形成惡性循環。

4.皮膚敏感

皮膚是身體最外層的器官，當保護力下降會使肌膚抵禦外來物刺激的能力減弱，導致皮膚癢、起疹子或皮膚發炎等。

▲▼營養師曝保護力下降6徵兆。（圖／翻攝unsplash、pexels）

5.易感冒

保護力下降易遭受細菌、病毒入侵，造成常見的感冒症狀，如咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛、流鼻水等。

6.莫名發熱

沒有發燒但身體發熱，代表身體可能正處於發炎狀態，會一直消耗能量，導致身體沒有足夠的保護力。

＃飲食3關鍵養出好的保護力

1.優質蛋白質

蛋白質是構成免疫細胞的主要原料，好的原料才能建構好的保護力，建議每餐攝取份量約為一掌心，且優先選擇蛋、豆製品、魚、低脂肉、海鮮等，避免香腸、臘肉等加工食品。

▲▼營養師曝保護力下降6徵兆。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.優酪乳、優格

優酪乳和優格所含的好菌能培養出好的腸道環境，腸道屏障更完整，更能幫助抵抗病原體的入侵，增加保護力。

高敏敏指出，每天1杯200ml優酪乳就等同於一杯240mL牛奶的鈣質，能幫助穩定緊張情緒，更是乳糖不耐者的替代乳品好選擇。此外，建議選有健字號認證的優酪乳，且選像是A菌、B菌等能通過胃酸／膽酸的菌株，確保其到體內的功效，長期飲用可增加腸內益生菌，維持好的消化道環境。

▲▼營養師曝保護力下降6徵兆。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.新鮮蔬果

維他命C是參與免疫細胞分化、吞噬能力的重要元素，而植化素也能讓發炎介質減少，強化免疫細胞，增強保護力。

高敏敏建議，每餐攝取蔬菜2手掌，水果可在餐間攝取1個拳頭，且各種顏色的蔬果含有不同植化素，建議要均衡攝取，不要偏食。

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關鍵字：

防疫, 抗疫, 保護力, 免疫力, 抵抗力, 徵兆, 警訊, 飲食, 食物, 關鍵, 營養師, 高敏敏

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