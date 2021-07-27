國際唇膏日超狂優惠總盤點！Bobbi Brown買1送1、植村秀7.29折

▲為歡慶「國際唇膏日」，不少品牌都推出相關優惠活動。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

隨著7/27起全台降級，許多人也開始恢復分流進公司上班，懶得化妝也要看起來有精神，這時候塗上一支漂亮唇膏就是最快速又方便的方法，尤其「7/29國際唇膏日」即將到來，許多美妝品牌紛紛推出優惠活動，像是Bobbi Brown買1送1、植村秀兩支唇膏就享7.29折等超狂優惠，快趁現在囤一波就對了！

植村秀



植村秀將於7/29～7/30推出「國際唇膏日」限時優惠活動，連7月中剛推出就引發搶購潮的限量肉桂色系列都能享有優惠，還沒跟上的人快趁這波搶起來。

▲新推出的「肉桂色系列」#BG994、#WN279都能享有優惠。



自7/29～7/30，凡於植村秀官網選購任1件唇彩商品即贈送「極保濕輕感防護乳7ml」乙份；一次選購2支以上唇彩，且唇膏色號包含「7、2、9」任一數字，即可直接享有超優惠7.29折價格。

▲百貨專櫃與momo旗艦店則是贈送「迷你唇膏+時尚鐵盒」。



7/29～7/30，凡於百貨專櫃與momo線上旗艦店購買任一件唇彩商品，則可獲贈「迷你唇膏+時尚鐵盒」乙份。（數量有限送完為止）

Bobbi Brown



Bobbi Brown「國際唇膏日」活動將於7/27～8/1於百貨櫃位及官網同步推出，凡購買任一唇彩正貨商品，即贈「迷戀輕吻唇彩系列」商品乙支（限定款式與色號）。

▲Bobbi Brown 粉紅鑽光-晶鑽桂馥潤色護唇膏，NT$1,250。



連最新推出的七夕限量彩妝「粉紅鑽光系列」中的「粉紅鑽光-晶鑽桂馥潤色護唇膏」也可同享729國際唇膏日優惠活動。

此外，Bobbi Brown超經典的冬蟲夏草粉底「高保濕修護精華粉底」也同步推出買1送1活動。

LAURA MERCIER蘿拉蜜思

為歡慶7/29「國際唇膏日」即將到來，LAURA MERCIER特別推出3大優惠活動，包含人氣色唇膏買1送1、色彩類買2送1及官網首購享9折，唇膏控們快把握時間！

＃人氣唇膏買1送1：7/23起，至櫃點或官網購買「摩登精華唇膏」人氣5號榛果可可色#BrunNaturel，即可獲得「玫瑰潤唇膏」正貨乙支（價值NT$900）。

▲LAURA MERICER 摩登精華唇膏＋玫瑰潤唇膏，限定價NT$1,200。

＃色彩類買2送1：於櫃點或官網購買色彩類商品任2件，即可獲贈「玫瑰潤唇膏」正貨乙支（價值NT$900）。

▲購買任2款色彩類商品，即可獲贈玫瑰潤唇膏。

國際唇膏日限定活動期間至7/23起，官網至7/31、櫃點至8/2。此外，凡於官網首購並輸入「welcome」，即可享有9折優惠。

NARS

於7/26～8/1期間，於NARS專櫃或線上旗艦店消費滿NT$2,500（含NARS惹火唇膏），即贈迷你唇彩組／驚綺絨彩筆／激情過後嫩唇膏任一(不挑色)。

▲消費滿額即可獲得「迷你唇彩組」或驚綺絨彩筆、激情過後嫩唇膏。

7/29當日NARS線上旗艦店更推出限定活動，凡購買NARS惹火唇膏輸入「NARS惹火」，再贈驚綺絨彩筆正貨一支 (不挑色)。

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